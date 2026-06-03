Qué hay cerca del Estadio CDMX para comer durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está cada vez más cerca de comenzar y el Estadio Ciudad de México será uno de los recintos principales de toda la justa, ya que allí se dará inicio al certamen. Los aficionados tendrán opciones accesibles y tradicionales para consumir alimentos antes y después de cada partido oficial del torneo, ya que las zonas aledañas al coloso de Santa Úrsula cuentan con una oferta gastronómica variada que forma parte de la cultura local desde hace varias décadas.

4 frases en inglés para invitar a extranjeros a comer tacos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™|TV Azteca Deportes

La mayoría de estos comercios se ubican sobre las avenidas principales y en los accesos directos a las estaciones del transporte público cercano; por lo tanto, los aficionados podrán planificar sus rutas de llegada contemplando estas paradas obligatorias para conocer los sabores locales de la zona sur. Uno de los principales locales gastronómicos es El Remolkito del Sirloin, un establecimiento especializado en tacos de corte sirloin. Además, para quienes busquen una experiencia de cocina mexicana tradicional a gran escala, el Restaurante Arroyo en la zona de Tlalpan es otra de las opciones estratégicas.

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Locales tradicionales cerca del Estadio CDMX para los aficionados de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

En Coyoacán, a tan solo 15 minutos del Estadio Ciudad de México, aparecen las cantinas tradicionales de la zona que ofrecen un ambiente que combina toda la cultura, desde el propio barrio hasta la oferta de botanas y bebidas. Aquí, los locales más destacados que aparecen son La Guadalupana, famosa por su arquitectura clásica y sus cartas de cocina mexicana; y los tacos de Los Chupacabras, situados bajo el puente de lateral de Circuito Interior en la zona de Coyoacán.

Las dinámicas de consumo en el perímetro del Estadio CDMX incluyen la venta de botanas tradicionales como chicharrones preparados con crema, col y salsa comercial, y aguas frescas de sabores frutales como horchata, jamaica y limón, que sirven para mitigar las condiciones calurosas del verano en el territorio norteño. Se prevé que la actividad gastronómica de la zona registre niveles históricos de consumo con el fin de que los aficionados puedan disfrutar de una experiencia completa que combine la pasión por el fútbol internacional con la riqueza de la cocina popular mexicana.