9 preguntas que te harán los turistas y cómo responderlas en inglés en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Se acerca la fiesta máxima del futbol y la comunicación es importante para todo
Con la lista de convocados de la Selección Nacional ya confirmada, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya está transformando las calles de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey en un verdadero mosaico internacional. Con miles de aficionados extranjeros por recorrer las sedes aztecas, es muy común que se acerquen a los fanáticos locales para pedir ayuda en inglés.
Para apoyarlos, no necesitas ser un experto bilingüe. Conocer un par de frases clave, cortas y directas en inglés te permitirá orientar a cualquier fanático de otro país que quiera ver el Mundial 2026 (e incluso quiera conocer 15 palabras mexicanas) y se encuentre un poco perdido durante los días de partido, demostrando la hospitalidad que caracteriza a los mexas.
Preguntas básicas sobre movilidad y estadios en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
1. Where is the stadium? (¿Dónde está el estadio?)
Cómo responder: Go straight and turn right. (Ve derecho y da vuelta a la derecha).
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2. Where can I take a taxi or Uber? (¿Dónde puedo tomar un taxi o Uber?)
Cómo responder: You can download the app or wait here. (Puedes descargar la aplicación o esperar aquí).
3. Is the subway station near here? (¿La estación del metro está cerca de aquí?)
Cómo responder: Yes, it is two blocks away. (Sí, está a dos cuadras de aquí).
Dudas comunes sobre comida y servicios para el Mundial 2026 en México
4. Where can I eat traditional food? (¿Dónde puedo comer comida tradicional?)
Cómo responder: There is a good restaurant over there. (Hay un buen restaurante por allá).
5. Is this food very spicy? (¿Esta comida es muy picante?)
Cómo responder: “Yes, it has a lot of chili”. O “No, it is safe”. (Sí, tiene mucho chile / No, es segura).
6. Where is the nearest ATM? (¿Dónde está el cajero automático más cercano?)
Cómo responder: Inside the supermarket or bank. (Dentro del supermercado o del banco).
Consultas de emergencia y orientación general en las calles de México
7. Where is the Fan Zone? (¿Dónde está la Fan Zone?)
Cómo responder: It is in the main square of the city. (Está en la plaza principal de la ciudad).
8. Do you speak English? (¿Hablas inglés?)
Cómo responder: A little bit, how can I help you? (Un poco, ¿cómo te puedo ayudar?).
9. Where are the restrooms? (¿Dónde están los baños?)
Cómo responder: They are in the corner on the left/right. (Están en la esquina a la izquierda/derecha).