El equipo de CONCACAF que HUMILLÓ al jugador más viral de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Haití dio uno de los golpes más llamativos en la previa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La selección caribeña, representante de Concacaf, venció 4-0 a Nueva Zelanda en un partido amistoso disputado en Fort Lauderdale, Florida, y encendió las alarmas de los All Whites a pocos días del inicio del torneo. No fue una victoria más: el resultado también tuvo un protagonista inesperado por todo lo que se había generado alrededor de su figura.

El apuntado fue Tim Payne, lateral de Nueva Zelanda que en los últimos días se transformó en uno de los nombres más virales de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El defensor pasó del bajo perfil a ser tendencia internacional después de que una campaña en redes sociales lo impulsara como “el jugador menos conocido” de la competencia. Sin embargo, su primera gran exposición tras ese fenómeno terminó de la peor manera.

Tim Payne, defensor de Nueva Zelanda|Instagram/ @Timpayne_

Haití goleó a Nueva Zelanda en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Haití venció 4-0 a Nueva Zelanda en un amistoso de preparación jugado en el Chase Stadium, casa del Inter Miami. Los goles fueron obra de Ruben Providence, Lenny Joseph, Frantzdy Pierrot y Markhus Lacroix, en una noche en la que el conjunto haitiano mostró contundencia, velocidad y mucha eficacia en ataque.

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El primer golpe llegó temprano. Providence abrió el marcador al minuto 12 y, desde ese momento, Nueva Zelanda nunca terminó de acomodarse en el partido. Ya en el complemento, Haití aprovechó los espacios y liquidó el encuentro con tres goles más, dejando una imagen muy preocupante para los dirigidos por Darren Bazeley.

No es menor el contexto: Nueva Zelanda llega a la justa mundialista como una de las selecciones con menor ranking FIFA de la competencia, mientras que Haití afrontará su regreso a la Copa Mundial de la FIFA™ después de más de cinco décadas. Por esta razón, el 4-0 no solo sirve como impulso anímico para los caribeños, sino también como una advertencia para sus rivales.

Tim Payne, de viral en redes a sufrir una goleada

El nombre de Tim Payne se volvió tendencia antes del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El lateral neozelandés, futbolista de Wellington Phoenix, ganó una enorme cantidad de seguidores en cuestión de días luego de que su historia explotara en redes sociales. Según reportes internacionales, la campaña impulsada por el influencer argentino, Valentín Scarsini, lo presentó como uno de los jugadores menos conocidos del torneo y lo terminó convirtiendo en un fenómeno digital con casi 5 millones de seguidores en redes.

Cabe destacar que Payne fue parte del equipo de Nueva Zelanda en la derrota ante Haití. Su presencia aumentó el atractivo del partido, ya que se trataba de una de sus primeras apariciones desde que su nombre comenzó a circular con fuerza entre aficionados de diferentes países. Pero la cancha terminó contando otra historia: Haití fue ampliamente superior y dejó sin respuesta a los All Whites.

De esta manera, Haití llega en gran forma al certamen internacional donde formará parte del Grupo C y tendrá como rivales a Brasil, Marruecos y Escocia. Su objetivo será ser la sorpresa de la Fase de Grupos.

Por otro lado, la Nueva Zelanda de Tim Payne sufrió un duro golpe en la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, generando incertidumbre a días de su debut. Formará parte del Grupo G y se medirán ante Irán, Egipto y Bélgica.

