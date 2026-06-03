La Scaloneta en acción: El imperdible VIDEO de la Selección Argentina para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) ha vuelto a sacudir las redes sociales con el lanzamiento de su video oficial rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Bajo la mística de la "Scaloneta", esta producción audiovisual no solo apela a la nostalgia y a la identidad nacional, sino que funciona como la arenga definitiva para encarar el gran objetivo: conquistar la cuarta estrella de la mano de su capitán y astro mundial, Lionel Messi.

El video ha despertado una euforia inmediata entre los fanáticos argentinos. Con una narrativa cargada de simbolismos y el protagonismo de figuras que tocan la fibra del hincha, el mensaje central es claro: mantener la unión del país y activar esa energía única que caracteriza al futbol argentino para ir en busca de un nuevo éxito histórico. La presencia de Messi liderando al grupo refuerza la convicción de que el campeón defensor está listo para batallar en Norteamérica.

#SelecciónMayor Andarás bien, por la del 26 😉🇦🇷



¡Unidos por un mismo sueño, ponemos primera y arrancamos! 😏 pic.twitter.com/2psJ5tAd5E — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 2, 2026

¿Cuáles son los partidos de preparación de la Selección de Argentina?

Para llegar en óptimas condiciones al debut, el cuerpo técnico de Lionel Scaloni ha programado un cierre de preparación muy enfocado.

Los encuentros que tendrá son:

Argentina vs Honduras - Sábado 6 de junio - Kyle Field

- Sábado 6 de junio - Kyle Field Argentina vs Islandia - Martes 9 de junio - Jordan-Hare Stadium

La meta es pulir el funcionamiento colectivo, asegurar el ritmo competitivo de los futbolistas y evitar lesiones en esta recta final.

¿Cuáles son los encuentros de la Fase de Grupos Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Instalada en el Grupo J de la cita mundialista, la Selección Argentina tendrá un exigente camino inicial en los Estados Unidos, donde buscará sellar su clasificación a la siguiente fase.

La agenda oficial de la Albiceleste en la primera ronda quedó definida de la siguiente manera:

Debut - 16 de junio: Argentina vs Argelia en el Estadio Kansas City.

en el Estadio Kansas City. Segunda fecha - 22 de junio: Argentina vs Austria en el Estadio Dallas.

en el Estadio Dallas. Cierre de grupo - 27 de junio: Argentina vs Jordania, en el Estadio Dallas.

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El video de la AFA ya empezó a rodar y la cuenta regresiva es imparable. Con la estrategia definida y Messi a la cabeza, Argentina se reporta lista para defender su corona y demostrar que el "aura" del campeón sigue más vivo que nunca.

