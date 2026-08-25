Jugó en España, llegó de sorpresa a Cruz Azul y se volvió leyenda en dos años

La Máquina de Cruz Azul atraviesa por uno de los mejores momentos de los últimos años de la mano de Joel Huiqui, y esto se debe, en gran medida, al buen nivel que sus futbolistas extranjeros han mostrado en el campo como Agustín Palavecino, José Paradela y Willer Ditta.

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Sin embargo, hace más de una década Cruz Azul trajo consigo el fichaje de un futbolista al cual le bastaron solamente dos años para volverse uno de los ídolos de la fanaticada celeste, motivo por el cual aquí conocerás más detalles respecto al arribo de Luis Amaranto Perea.

Luis Perea, ¿uno de los últimos ídolos de Cruz Azul?

Nacido el 30 de enero de 1979 en Antioquia, Colombia, Luis Amaranto Perea fue un futbolista profesional que dedicó gran parte de su carrera en el balompié español con el Atlético de Madrid pero que, sin embargo, sus últimos años formó parte de Cruz Azul, club en donde permaneció dos años.

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La llegada de Perea a Cruz Azul fue sorpresiva, pues el sudamericano decidió salir del club colchonero tras ocho años y en donde se convirtió, en ese momento, en el extranjero con más partidos para el Atlético. Fue así cuando aterrizó en La Noria con miras al torneo Apertura 2012 de la Liga BBVA MX.

Perea rápidamente se ganó la titularidad y se consolidó como uno de los mejores defensores del país destacando, principalmente, por su capacidad de anticipación, su fortaleza física, sus coberturas y la gran velocidad pese a que ya superaba los 30 años de edad, lo cual hizo que se ganara el cariño de chicos y grandes.

¿Cuáles fueron los números de Amaranto Perea en Cruz Azul?

Luis Amaranto Perea disputó 88 partidos oficiales en Cruz Azul, mismos en donde obtuvo cinco anotaciones. Y si bien formó parte de la derrota del club en la final del Clausura 2013 ante el América, el sudamericano también sumó una Copa MX y una Liga de Campeones de la Concacaf.