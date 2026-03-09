Luis Ángel Malagón perdió la titularidad en Club América y André Jardine justifica su decisión
El entrenador de las Águilas explicó por qué cambió de portero contra Querétaro en el Clausura 2026
Mientras que la posición del Club América en la tabla de posiciones del Clausura 2026 ha mejorado tras la última fecha con victoria frente a Querétaro, mucho se ha hablado de la decisión de André Jardine de quitarle la titularidad a Luis Ángel Malagón en la Jornada 10 de este torneo de la Liga BBVA MX. Sin dudas, un golpe duro.
Así como sorprendió que América logró la segunda venta más cara de su historia en pleno Clausura 2026, también impactó a propios y extraños ver a Malagón en la banca, dejando su lugar a Rodolfo Cota. Ante el revuelo causado en redes sociales, Jardine habló en conferencia de prensa para aclarar que no se trata de un tema de rendimiento.
La verdadera razón de la suplencia de Luis Ángel Malagón en Club América
La pérdida de titularidad de Luis Ángel en la Jornada 10 responde precisamente a la necesidad de que Cota llegue con ritmo a la Liguilla del Clausura 2026, pues seguramente Malagón irá a la Selección Nacional de México de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y no podrá disputar la ronda de eliminación directa este semestre.
“Era una victoria importante en una cancha que no es fácil, son pocos los equipos que vienen y sacan tres puntos de aquí. Sobre el tema de Cota, hay que darle ritmo de juego. Imaginamos que Malagón irá a la selección y Cota debe tener sus partidos”, expresó sin rodeos el entrenador de las Águilas de Coapa.
Los números de Rodolfo Cota y Luis Ángel Malagón en Club América
De acuerdo a Transfermarkt, sitio especializado en finanzas y estadísticas de los jugadores de futbol, estos son los números de Rodolfo Cota y Luis Ángel Malagón en Club América:
- Partidos jugados: Cota 10 - 143 Malagón
- Goles recibidos: Cota 8 - 138 Malagón
- Encuentros con la valla invicta: Cota 3 - 58 Malagón
- Promedio valla invicta: Cota 30% - 40.5% Malagón
- Tarjetas recibidas: Cota 0 amarillas y 0 rojas - 10 amarillas y 0 rojas Malagón.
