El sorpresivo REFUERZO que tendría la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026

El mediocampista mexicano Luis Chávez está teniendo una recuperación récord luego de haber sufrido una grave lesión hace cinco meses; ahora el jugador del Dynamo de Moscú ha logrado regresar a los entrenamientos con su escuadra aunque con un trabajo especial pues está en franca recuperación.

Luis Chávez, de 29 años de edad tiene en la mira la Copa del Mundo y un par de publicaciones de este mismo martes 18 de noviembre, confirman que Chávez busca regresar y poder ser considerado para la justa mundialista, aunque las oportunidades son escasas pues hay mucha competencia y él tiene un largo periodo de inactividad y falta ver si tras esa lesión de rotura de ligamento cruzado, puede regresar a su mejor nivel.

Luis Chávez en tanto tiene claros sus objetivos, primero al dar "GRACIAS A DIOS", por poder volver a los entrenamientos y otra frase que dice: "EL SUEÑO MUERE SI SE QUEDA EN LA ALMOHADA".

Lo que podría venir para Luis Chávez, intentando meterse al Mundial del 2026

Parece que Luis Chávez está en condiciones de realizar cierto ejercicios y trabajo en la cancha, por lo que el mediocampista podría estar listo para la reanudación de la Liga de Rusia que será en marzo y si logra tener un buen retorno, ser titular y volver a su nivel, podría ser considerado.

Los meses venideros, el nivel de recuperación y deportivo serán claves, pues si está listo, sería un lujo dejar fuera a un jugador que tiene grandes cualidades y que además en la pasada Copa del mundo de Qatar 2022, logró ganarse el reconocimiento a uno de los mejores goles de todo el certamen.

¿Cuándo y dónde fue la lesión de Luis Chávez?

La lesión de Luis Chávez ocurrió a finales del mes de junio en el marco de la Copa Oro, lastimándose de gravedad la rodilla dereccha con el diagnóstico de rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.