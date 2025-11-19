deportes
Nota

CONFIRMADO: Las Selecciones de Concacaf CLASIFICADAS al Mundial 2026

El Mundial del 2026 está a pocos meses de suceder y en la CONCACAF hasta este último día de eliminatorias tuvo dramas y ha mandado a todos los invitados a la justa mundialista.

concacaf eliminatorias 2025.jpg
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Mundial México 2026
Las eliminatorias para la Copa del Mundo del 2026 terminaron en la Concacaf, con los boletos que llevan directo a la justa mundialista entregados y con dos selecciones que lucharán por un boleto más en el Clasificatorio de la FIFA o también conocido como repechaje que se jugará en marzo del siguiente año.

En la Concacaf se tenían 6 boletos a la Copa del Mundo y dos más al repechaje. Tres de esos seis se entregaron en automático a los organizadores que son México, Estados Unidos y Canadá y los otros tres se los pelearon en una intensa fase de eliminatorias que este 18 de noviembre ha dado una enorme sorpresa con Haití, Curazao y Panamá con pasaporte directo y sin escalas al Mundial.

Para Costa Rica, que dirige Miguel Piojo Herrera es una enorme decepción pues había sido un gran animador en Mundiales y al ser de la región y ser una de las Ligas más desarrolladas de centroamérica, no ir significa un retroceso, pero por otro lado es un paso de gigante de las selecciones que hoy tienen sus boletos y que desde ya comienzan a planear su Mundial 2026.

Otras dos selecciones, que fueron reconocidas como los dos mejores segundos de esos tres grupos compuestos por cuatro selecciones cada sector, irán a esa clasificación en el 2026 con lo que Concacaf podría tener hasta ocho boletos en total.

Estas son todas las selecciones clasificadas al Mundial del 2026 por la CONCACAF

Una vez culminada las eliminatorias estas son las selecciones que van directo a la Copa del Mundo

-México lugar 14 en la FIFA *ORGANIZADOR*
-Estados Unidos lugar 16 en la FIFA *ORGANIZADOR*
- Canadá lugar 28 en la FIFA *ORGANIZADOR*
-Panamá lugar 31 en la FIFA
-Curazao lugar 82 de la FIFA
-Haití lugar 88 de la FIFA

Al repechaje irán las selecciones de

-Jamaica lugar 68 de la FIFA
-Surinam lugar 126 de la FIFA

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

