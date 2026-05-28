Alejandro Zendejas sí quería jugar con la Selección Mexicana, pero esta era la condición que pedía

Estados Unidos confirmó que Alejandro Zendejas jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026™, luego de ciertas especulaciones sobre una posible ausencia. El futbolista del Club América integró la lista de 26 jugadores que representarán al combinado norteamericano durante el torneo por decisión de Mauricio Pochettino. Sin embargo, la historia podría haber sido distinta si México cumplía con una de las peticiones del extremo nacido en Juárez.

A pesar de haber nacido en suelo mexicano, Zendejas realizó su formación futbolística en Estados Unidos. Se formó en las fuerzas básicas de FC Dallas e integró la plantilla de la USMNT en las categorías Sub-15, Sub-17 y Sub-20. El delantero tuvo la posibilidad de representar a México en más de una ocasión e incluso debutó con la Mayor, pero finalmente se decantó por representar a EE. UU. internacionalmente.

¿Por qué Zendejas escogió a Estados Unidos por encima de México?

Ignacio Hierro, director deportivo de Selecciones Nacionales durante dicha etapa, reveló que el futbolista de 28 años tenía la intención de representar a México, pero las formas no lo convencieron.

“Se habló con él, lo que Zendejas no quería eran cosas materiales. Lo que quería es que el llamado de México fuera para un torneo oficial y en ese momento el llamado era para partidos amistosos y eso no le gustó”, fue lo que expresó el directivo, hoy analista de la cadena Fox.

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“Gerardo Martino se entrevistó directamente con él y lo intentó convencer, vivía un muy buen momento con América. Tal vez no tuvimos las herramientas para convencer a Zendejas, pero a otros sí. Creo que señalar al Tata por eso es complejo porque la decisión final fue de Zendejas, no del Tata”, complementó.

¿Cómo fue la primera convocatoria de Zendejas con México?

El 27 de octubre de 2021, el entrenador ‘Tata’ Martino decidió convocar a Alejandro Zendejas a la Selección Mexicana por primera vez. Fue para el amistoso contra Ecuador, donde el jugador del América ingresó en el minuto 65 en lugar de Uriel Antuna en la derrota del combinado azteca por 3-0 ante los sudamericanos.

Posteriormente, sería convocado para enfrentar a Guatemala el 28 de abril de 2022, partido que México perdería nuevamente por goleada 3-0. En aquella oportunidad, Zendejas fue titular en el equipo de Martino y disputó 72 minutos dentro del terreno de juego.

Pochettino explica la convocatoria de Zendejas con Estados Unidos

A pesar de no haber tenido muchos minutos en el proceso mundialista, Pochettino decidió convocar a Zendejas para que dispute la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con el equipo de las Barras y Estrellas. Esta decisión generó controversia entre la afición norteamericana, por lo que el técnico tuvo que explicar los motivos de su presencia en la lista definitiva.

"Es un jugador que tiene gol, que se comunica muy bien con el resto de sus compañeros y tiene una muy buena relación con ellos. Genera muchas cosas positivas", expresó Pochettino durante la conferencia de prensa que llevó a cabo Estados Unidos para presentar su lista de convocados.

"Debe ser el único con perfil de banda, pero que también te puede jugar de interior en el centro del campo. Es un jugador muy interesante desde lo táctico, de la flexibilidad táctica que queremos encontrar, desde la cualidad que él pueda aportar en el campo", agregó.

De esta manera, el extremo de las Águilas cumplirá su sueño de jugar una Copa Mundial de la FIFA™ y será con los colores de Estados Unidos.