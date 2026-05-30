CONFIRMADO: Pumas sufre DOS BAJAS para el inicio del Apertura 2026
La Comisión Disciplinaria ha revelado los castigos para Uriel Antuna y Ángel Rico tras ser expulsados en la Final del Clausura 2026 de Pumas vs Cruz Azul
Luego de haber perdido la Final del Torneo Clausura 2026 ante Cruz Azul, en Pumas hay dos bajas confirmadas para el inicio del Apertura 2026, certamen que va a dar inicio tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
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Dirigidos por Efraín Juárez, Uriel Antuna y Ángel Rico se fueron expulsados en el tiempo agregado a los 90 minutos reglamentarios, dejando al Club Universidad Nacional con nueve jugadores en la cancha en un partido que terminaron perdiendo por marcador de 2-1 en el Estadio Olímpico Universitario, resultado con el que el cuadro de La Noria se hizo de la décima en territorio ajeno.
Sanciones para Uriel Antuna y Ángel Rico
Tras ver la tarjeta roja, la Comisión Disciplinaria dio a conocer las sanciones para ambos elementos del cuadro del Pedregal. En primera instancia, Uriel Antuna se va a perder el inicio del Apertura 2026 siendo baja para la Jornada 1 por la Causal 4.
"Juego brusco y grave. (Expulsión) Partidos de Suspensión: 1", señala el documento de la FMF.
Por su parte, el castigo para Ángel Rico fue mayor. El canterano de 21 años de edad se va a perder los primeros dos encuentros del conjunto de la UNAM.
"Causal 4: Juego brusco y grave. (Expulsión)Partidos de Suspensión: 2", complementa la Comisión Disciplinaria.
El calendario de Pumas en el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, se va a dar a conocer en la primera semana de junio cuando se revele la agenda completa de competencia.
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