Luis García, analista de TV Azteca, sobre Portugal: “Este es el mejor medio campo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM”

Este jueves 11 de junio termina la espera y arranca la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y uno de los equipos que llega como favorito para conquistar el máximo trofeo del futbol es la Selección de Portugal comandada por Cristiano Ronaldo y un medio campo único que Los Protagonistas de TV Azteca se encargaron de desmenuzar.

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Luis García sobre Portugal: "Este es el mejor medio campo de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM"

En la mesa de Los Protagonistas de TV Azteca, Zague, David Medrano, Luis García, Carlos Guerrero 'Warrior' y Christian Martinoli compartieron sus pronósticos y favoritos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y una de las selecciones que llega con mayores credenciales para levantar el trofeo de campeones del mundo es Portugal.

Luis García destacó el medio campo que hacen de Portugal favorito para ganar el Mundial debido a su solidez que no se encuentra en ninguna otra selección.

"Es el mejor medio campo de la Copa del Mundo es el que tiene Portugal. En el ataque te puede matar Francia, pero en medio campo estos generadores de juego el más malo es dios", sentenció Luis García.

¿PORTUGAL PODRÁ LLEGAR A LA FINAL?



Cristiano Ronaldo tiene una de las mejores medias del mundo.#ElCanalDelMundial



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Warrior complementó el apunte de Luis señalando que esta es la oportunidad de oro para Portugal en sus aspiraciones de conquistar la Copa Mundial de la FIFA por primera vez en su historia.

"Esta es la mejor Portugal de la historia, probablemente, ha tenido buenas selecciones pero yo creo que esta es superior", señaló.

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