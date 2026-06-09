Christian Martinoli, analista de TV Azteca, y su polémica opinión de Vinicius Jr. antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Vinicius Jr. es una de las estrellas del futbol mundial que deberían consagrarse en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y Christian Martinoli tiene una polémica opinión sobre el futbolista brasileño. Para el analista de TV Azteca, el jugador del Real Madrid es uno muy talentoso, pero tiene un problema de disciplina porque es fácil de distraer.

“Es un gran jugador, pero es fácil de distraer. Aparte, si lo agarre alguien con malicia, sin decirle nada ofensivo es fácil de distraer”, dijo Martinoli mientras la mesa de los Protagonistas analizaba a las estrellas del torneo. “Si tu te metes en su cabeza lo sacas de quicio”.

¡BRASIL SIEMPRE ES CANDIDATA!



Vinicius Jr. buscará llevar a 'La Verdeamarela' a la final del certamen.#ElCanalDelMundial



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Vinicius Jr. ha estado envuelto en múltiples problemáticas y discusiones tanto dentro como fuera del campo. El brasileño tuvo su más reciente incidente con el argentino Gianluca Prestianni cuando sus clubes se enfrentaron en la Champions League y el del cuadro merengue fue sacado de quicio por un insulto homofóbico que él aseguraba estaba lleno de racismo. Al final, el joven del club portugués acabó suspendido por haber insultado al delantero del Real Madrid.

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Carlo Ancelotti, el protector de Vinicius Jr.

Por su parte, Luis García considera que la presencia de Carlo Ancelotti será clave para que Vinicius pueda tener éxito en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El brasileño disputó 208 partidos bajo las órdenes de “Carletto” y durante ese lapso brilló tanto que consiguió 93 goles y 71 asistencias.

“Juega en Brasil, juega en el Real Madrid y no es su primera experiencia brava”, dijo García. “Además, le trajeron a su mentor, a Ancelotti, que es como una pilmama, que tiene una gran capacidad de manejo de jugadores. Da la impresión de que este tipo sabe qué hacer con cada futbolista en cada situación”.

Durante su última gestión al frente del equipo madrileño, Ancelotti hizo buenas migas con Vinicius y los éxitos colectivos llegaron sin presión. Dos Champions League, dos ligas de España, una Copa del Rey, una Copa Intercontinental y dos Supercopas de Europa fueron clave para que el estratega italiano brillara.