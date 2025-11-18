Jugó en el Liverpool y llegó como figura a Pumas, pero decepcionó al anotar solo 8 goles

Pumas continúa con su preparación rumbo a la ronda Play-In dentro del torneo Apertura 2025, misma buscará superar para llegar a la Liguilla del futbol mexicano. Y, en medio de esta situación, luce interesante recordar a una leyenda del Liverpool que decepcionó en El Pedregal.

Después de brillar en la Premier, así como de un gran paso por el Atlético de Madrid, Luis García Saenz arribó a la Liga BBVA MX. Su primer equipo fue la Franja del Puebla, aunque después de gratos momentos en el club fue fichado por Pumas con el deseo de explotar su mejor nivel.

¿Por qué Luis García, leyenda de Liverpool, no trascendió en Pumas?

Vale decir que el jugador español llegó a Pumas con más de 30 años de edad, en medio de juegos de local a las 12 del día y con un amplio recorrido en el profesionalismo en donde nunca destacó por ser un jugador veloz o explosivo, sino más bien calmo y con una técnica individual envidiable.

De hecho, su etapa en Pumas llegó luego de brillar en Puebla, institución en donde, en solo 33 partidos, acumuló 13 anotaciones y seis pases a gol. Se esperaba, con ello, que su camino en el conjunto universitario fuera mejor; sin embargo, sus números distaron mucho de lo que se añoraba de él.

Luis García llegó a Pumas en julio del 2012 y permaneció en la escuadra de El Pedregal solamente un año y medio. En esta cantidad de tiempo tuvo minutos en 47 encuentros, mismos en donde únicamente acumuló ocho dianas y dos asistencias en poco más de 2,500 minutos.

¿En qué equipos estuvo Luis García?

Además de formar parte de la Liga BBVA MX con Pumas y Puebla, Luis García destaca por estar en instituciones como Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid, Tenerife y Valladolid . De acuerdo con Transfermarkt, en su etapa como profesional obtuvo un total de 136 goles y 67 asistencias en 575 partidos.