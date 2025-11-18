La Selección Mexicana y los tristes resultados que tiene contra países que estarán en el Mundial 2026

La Selección Mexicana se encuentra en plena preparación rumbo al último partido amistoso que tendrá en el año, mismo en el que se medirá al combinado de Paraguay. Ante ello, vale la pena conocer cómo le ha ido al cuadro tricolor ante los países que estarán en la siguiente Copa del Mundo.

Panorama de la Selección Azteca | Los Protagonistas

Como sabes, la Selección Mexicana tiene asegurada su participación en el Mundial 2026 luego de ser una de las sedes junto a Canadá y Estados Unidos. Tristemente para su causa, es una realidad que, en cuanto a resultados se refiere, ha dejado qué desear contra rivales de jerarquía.

Así le ha ido a la Selección Mexicana ante rivales que estarán en el Mundial 2026

Lo primero que hay que saber es que la Selección Mexicana del Vasco Aguirre cuenta con cinco encuentros consecutivos sin conocer la victoria, todos y cada uno de ellos ante escuadras que ya forman parte de la siguiente Copa del Mundo del 2026 y a quien se podría encontrar en la fase de grupos o etapas eliminatorias.

En estos cinco compromisos, el combinado tricolor logró el empate ante selecciones como Japón, Corea del Sur, Ecuador y recientemente Uruguay, aunque aunado a esto se debe sumar la acalorada derrota frente a Colombia, resultado que generó mucha preocupación en el entorno azteca.

Otro punto a detallar es que, a lo largo del año 2025, la Selección Mexicana ha tenido la oportunidad de enfrentar a ocho selecciones que estarán en el Mundial 2026 con un saldo de tres victorias, cuatro empates y una derrota, por lo que espera cerrar con el pie derecho su año ante Paraguay.

¿Cuándo será el próximo partido de la Selección Mexicana?

Después de lo que ocurrirá en esta última fecha FIFA ante Paraguay , se espera que la Selección Mexicana vuelva al ruedo en enero del 2026, aunque para esta fecha no habrá seleccionados europeos dado que la misma se espera que se juegue con puros jugadores que están en la Liga BBVA MX.