Tiene 21 años, es una joya de la WWE y luchará en 3 eventos en seis días

La compra de la AAA por parte de la WWE ha permitido que distintas estrellas de la empresa norteamericana se presenten en eventos dentro de la República Mexicana, lo cual permite que su nivel de popularidad se extienda más allá de los Estados Unidos. Un ejemplo claro de lo anterior es Je’Von Evans.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Con apenas 21 años de edad, Je’Von Evans es considerado una de las grandes joyas que la WWE tiene en la actualidad gracias a la espectacular participación que ha tenido en NXT en los últimos meses. Ahora bien, ¿sabías que protagonizará tres combates en solo seis días?

Je’Von Evans, la joya de la WWE que estará en tres combates en seis días

A pesar de solo tener solo 21 años de edad, Je’Von Evans se ha consolidado como una de las cartas fuertes de NXT y, por ende, WWE. De hecho, hace unas semanas se midió junto a un compañero a dos elementos nacionales (La Parka y Mr. Iguana) obteniendo un triunfo ante estos.

Te puede interesar: México recibe malas noticias previo a su duelo frente a Paraguay

Te puede interesar: Así fue el último combate de John Cena en WWE WAR 2025

Ahora, esta promete ser la semana más intensa y llamativa de los últimos meses en su carrera. Y es que, después de haber disputado un combate en RAW ante Gunther, hoy volverá a su marca, NXT, para tener un duelo de alarido en el que se promete un espectáculo digno de mencionar.

Por si esto fuera poco, Je’Von Evans viajará al centro del país para medirse a Axiom y Octagón Jr en una de las últimas funciones de la AAA, por lo que el nacido en Carolina del Norte pasará de luchar un par de ocasiones en el Madison Square Garden a sellar una semana de ensueño en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera.

¿Je’Von Evans estuvo en Worlds Collide 2025?

Si bien el luchador de 21 años ya es reconocido en Estados Unidos, México lo conoció de grata manera en la primera edición de Worlds Collide llevada a cabo a mediados de este año, en un combate en el que estuvo con otras superestrellas y en la que destacó sobre el resto de ellas.