¡ÚLTIMA HORA! Atlas se reforzará con estrella de Cabo Verde 

De cara al Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, Atlas ha incorporado al atacante internacional por Cabo Verde, Luís Henriques de Barros Lopes, conocido como "Duk". El futbolista llega al conjunto tapatío en transferencia definitiva procedente del C. D. Leganés de España, firmando una apuesta ambiciosa que promete revolucionar la ofensiva rojinegra.

¿Cuáles son las características de Duk?

A sus 26 años, Duk se encuentra en una etapa de madurez futbolística ideal para asumir el reto del balompié mexicano. Su perfil es justo lo que el cuerpo técnico rojinegro venía buscando: un atacante dinámico que se desempeña principalmente como delantero centro, pero que posee la agilidad y el recorrido para jugar como extremo por ambas bandas. Esta polivalencia le otorgará una enorme baraja de variantes tácticas al frente de ataque del equipo, permitiendo transiciones rápidas y mayor profundidad en el último tercio de la cancha.

Nacido en Lisboa, Portugal, pero nacionalizado caboverdiano (selección con la que ha sido internacional absoluto), el nuevo jugador del Atlas cuenta con una trayectoria íntegramente desarrollada en el futbol europeo. Su formación y roce en ligas competitivas del Viejo Continente le han permitido pulir un estilo de juego caracterizado por la potencia física, el desmarque al espacio y una notable capacidad de definición.

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Un fichaje con altas expectativas en Atlas

La llegada de Duk a los Rojinegros no es un movimiento menor. La afición de los Zorros exigía caras nuevas que inyectaran frescura y competencia interna en el plantel. Con el anuncio de su transferencia definitiva, la directiva demuestra su respaldo al proyecto deportivo, trayendo a un elemento con experiencia internacional que buscará adaptarse rápidamente a la exigencia física y la altitud de las canchas mexicanas.

