¿Juega Lionel Messi? Lionel Scaloni haría 10 cambios para Argentina vs Jordania

La Selección Argentina ya respira con tranquilidad en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Con el boleto a los dieciseisavos de final asegurado y el liderato del Grupo J en el bolsillo, el equipo de Lionel Scaloni encara el cierre de la fase de grupos con un objetivo claro: oxigenar las piernas. En el anteúltimo entrenamiento previo al duelo ante Jordania —este sábado en el Dallas Stadium—, el técnico albiceleste sorprendió con un ensayo que incluyó cambios masivos en el once inicial. ¿Juega Lionel Messi?

Rotación total: ¿Qué piensa Scaloni de Lionel Messi?

Una de las grandes disyuntivas del cuerpo técnico estaba centrada en Messi. Si bien el capitán se disputa varios récords y estadísticas (entre ellas ser el goleador de la competencia), el DT tendría la intención de cuidarlo para la instancia que se avecina.

En consecuencia, la estrategia de Scaloni tiene un beneficio doble: premiar con minutos a quienes aún no han debutado en el certamen y resguardar a los titulares para el compromiso de dieciseisavos de final, programado para el viernes 3 de julio en Miami.

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En la práctica a puertas cerradas, el cuerpo técnico probó una formación totalmente alternativa. Aunque el "Dibu" Martínez es una fija bajo los tres palos, en el último entrenamiento fue Juan Musso quien ocupó el arco. En la defensa, la noticia positiva es la recuperación de Gonzalo Montiel, quien ya dejó atrás su sobrecarga en el isquiotibial y apunta a ser titular junto a Otamendi, Senesi y Tagliafico.

El mediocampo también presentaría variantes interesantes, destacando la posible inclusión de Giuliano Simeone y la pelea por un lugar entre Giovani Lo Celso y Valentín Barco, este último con grandes posibilidades de sumar sus primeros minutos en la Copa del Mundo.

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El posible once ante Jordania

Juan Musso (o Dibu Martínez); Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso (o Valentín Barco), Giuliano Simeone, Nico Paz; Julián Álvarez.

