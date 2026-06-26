Los juegos que se disputarán HOY viernes 28 de junio del Mundial 2026™

La emoción de la Copa del Mundo de la FIFA 2026™ continúa este viernes con una cartelera repleta de partidos de vida o muerte. Las selecciones participantes saltan a la cancha con la calculadora en la mano, buscando un boleto directo a la siguiente fase o la oportunidad de consolidarse en la cima de sus respectivos sectores.

Ecuador vs Alemania: Resumen Express de un partidazo lleno de goles y emoción en el Mundial 2026™ 🇪🇨🇩🇪

Noruega vs Francia (13:00 hrs)

Noruega se mide Francia en un cotejo de corte europeo que sacará chispas. El cuadro francés busca certificar su jerarquía colectiva, mientras que los noruegos apuestan por la contundencia de su ataque para dar la campanada del día en Boston Stadium.

Senegal vs Irak (13:00 hrs)

Al mismo tiempo, la fuerza física africana se cruzará con la disciplina asiática en el choque entre Senegal e Irak. Ambos combinados saben que los tres puntos en este juego son vitales, ya que cualquier tropiezo a estas alturas del torneo podría costarles la eliminación de la justa mundialista.

Uruguay vs España (18:00 hrs)

El partido más esperado de la jornada tendrá lugar en suelo mexicano, donde Uruguay y España escenificarán un duelo de gigantes en el Estadio Guadalajara. La Roja, comandada por Luis de la Fuente, llega con una ligera ventaja en el sector, pero la Celeste de Marcelo Bielsa se encuentra contra las cuerdas y saldrá con el cuchillo entre los dientes sabiendo que solo la victoria les garantiza tranquilidad.

El partido lo podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración de Christian Martinoli, Luis García Jorge Campos, Zague, Jorge Valdano , Iker Casillas, entre otros.

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Cabo Verde vs Arabia Saudita (18:00 hrs)

De forma paralela, el grupo se agita con un crucial choque africano-árabe cuando Cabo Verde enfrente a Arabia Saudita, un partido de un escenario del futbol global.

Egipto vs Irán (21:00 hrs)

La jornada concluirá por la noche con dos enfrentamientos de alta exigencia física. Egipto tendrá protagonismo, midiendo fuerzas contra la siempre ordenada escuadra de Irán, en un duelo que promete ser de bloques cerrados y transiciones rápidas.

Nueva Zelanda vs Bélgica (21:00 hrs)

Al mismo tiempo, Nueva Zelanda cerrará la cartelera ante Bélgica, un partido donde la resistencia y el juego aéreo de los oceánicos desafiará la técnica y potencial de los europeos.

