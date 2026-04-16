La maldición de Luis Malagón; así se ha perdido los últimos grandes eventos por lesión

Estamos a unas semanas para que comience oficialmente la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo al que la Selección de México llegará con algunas bajas de consideración destacando a Luis Malagón, quien se perfilaba para pelear la titularidad con el Tala Rangel.

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Fue hace algunas semanas cuando Luis Malagón se rompió el tendón de Aquiles en un duelo de Concachampions con el Club América, misma que le impedirá formar parte de este evento. Ante ello, ¿sabías que el portero guarda una especie de maldición previo a los grandes eventos deportivos que puede disputar?

¿Cuál es la maldición que acompaña a Luis Malagón, portero del América?

Tal y como se mencionó previamente, Luis Malagón quedó fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026 luego de sufrir una rotura del tendón de Aquiles en marzo de este año. No obstante, en el pasado el guardameta también se perdió distintos eventos deportivos por situaciones, curiosamente, parecidas.

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Todo inició en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, evento en donde el mexicano no pudo estar al cien por ciento debido a una luxación en el codo izquierdo que limitó la oportunidad de ser titular en la parte crucial del mismo, en donde, dicho sea de paso, México se quedó con la medalla de bronce.

Algunos años después, en la Copa América del 2024, Luis Malagón se bajó del barco de la Selección Mexicana prácticamente de último minuto luego de sufrir una lesión muscular en el bíceps femoral, por lo que son tres eventos a los que el guardameta del Club América no ha podido asistir por lesión.

¿Cuáles son los números de Luis Malagón con el Club América?

A pesar de la mala suerte que ha tenido a nivel Selección, vale decir que Luis Malagón vive un periodo completamente distinto en el apartado de clubes. Y es que, además de ser vital en el tricampeonato del Club América, el guardameta también registra 146 partidos, 140 goles recibidos y 60 vallas invictas.