Luis Malagón tuvo este error que muy pocos notaron y que hoy le causa críticas interminables

En la última jornada de la Fase Regular del Apertura 2025, el América dejó pasar la chance de quedar como líder, perdió 2-0 frente a Toluca y bajó al cuarto puesto de la tabla . Uno de los principales apuntados por los aficionados por la derrota fue Luis Malagón, quien tuvo errores groseros que le costaron caro a los azulcremas.

El portero quedó en la mira de todos tras cometer un insólito penal que derivó en el segundo grito del equipo que dirige Antonio Mohammed. Si bien la infracción fue donde se centró la mayor parte de la atención de los espectadores, los aficionados indicaron que el problema va más allá.

El medio Águilas Monumental remarcó que la falla es previa al contacto con Paulinho y que evidencia una de las grandes carencias del guardameta: su juego aéreo. Malagón no deja conforme a la afición cuando debe salir a cortar un centro y en varias oportunidades tuvo errores de cálculo que estuvieron cerca de terminar en gol.

En redes sociales, los fanáticos de las Águilas no perdonaron al Señor de la Noche y dejaron contundentes comentarios. "Malagón este torneo ha sido un chiste", "Se busca portero" y "Que regrese Agustín Marchesín", fueron algunos de los mensajes.

Malagón y las dudas de cara al Mundial 2026

Desde hace tiempo, Luis Malagón se ganó la titularidad en la Selección de México y todo apuntaba a que sería el primer portero en la Copa del Mundo. Desafortunadamente, a siete meses del inicio de la competición, su rol fue puesto en duda.

Instagram Luis Malagón / @angel_malagonv

Si bien aún cuenta con la confianza de Javier Aguirre, el guardameta del América no atraviesa su mejor momento y las criticas son cada vez más constantes. Por si fuera poco, Raúl Rangel, su principal competidor, tampoco está en una situación ideal.

Con Guillermo Ochoa prácticamente sin lugar en las convocatorias de Aguirre y el bajón de rendimiento de Malagón y Rangel, la portería es uno de los puntos a prestar mayor atención de cara al Mundial 2026. Restará ver qué decisiones toma el DT mexicano en los próximos amistosos ante Uruguay y Paraguay.