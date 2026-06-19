Luis Romo es el MVP del triunfo de México sobre Corea del Sur

México consiguió su segundo triunfo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al vencer 1-0 a Corea del Sur y el jugador más destacado fue Luis Romo, quien se ganó el premio del Jugador Más Valioso (MVP) según la FIFA. El mediocampista de las Chivas Rayadas del Guadalajara fue el encargado de anotar el gol del triunfo.

Romo anotó el único tanto del encuentro al 50’ al aprovechar un error del portero Kim Seunggyu. El guardameta intentó cortar un centro, pero chocó con Kim Minjae y perdió la posesión del balón. Ahí, el mediocampista mexicano solo tuvo que puntearlo para enviarla al fondo de la red.

Con base en Sofascore, el futbolista de 31 años tuvo una valoración de 8.0. El mediocampista disputó 71 minutos hasta que fue reemplazado por Obed Vargas. Durante su tiempo en la cancha Romo completó 32 de 37 pases y cuatro de ellos fueron en campo rival. Además, tocó el balón 54 veces y solo dos de esas interacciones fueron fallidas.

El trabajo defensivo de Romo también fue destacado gracias a que recuperó tres balones, no fue regateado por ningún rival coreano y ganó cinco de sus siete duelos en el suelo. Además, fue bien por aire al superar a su rival en dos de cuatro duelos aéreos.

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Romo no estaba entre los titulares de Javier Aguirre y sorprendió a todos al recibir la titularidad. Al finalizar el encuentro, el futbolista de las Chivas habló en exclusiva con Azteca Deportes y declaró que sería emoción y alegría por poder debutar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como titular. Además, explicó que "El Vasco" no anuncia a su once inicial hasta el último momento.

“Emoción, alegría, no sabía si decirle a mi esposa. Javier no te lo dice, te lo deja hasta la charla previa. Entrené ayer, pero hubo variantes entre otro y yo. Tampoco te confías al 100”, dijo Romo en exclusiva para Azteca Deportes. “Era mi debut, mi quinto partido en el Mundial, cuatro en la banca, y es mi debut. Muy contento muy emocionado y deseaba que llegara el momento lo antes posible”.

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Actuación destacada de Raúl “Tala” Rangel contra Corea del Sur

El triunfo mexicano no podría haber sido completado sin el esfuerzo de Raúl “Tala” Rangel. El guardameta mexicano se lució con una atajada doble en los instantes finales del juego para mantener su valla intacta por segundo juego al hilo. Primero Gue-Sung Cho remató con la cabeza y el portero blocó el disparó. Instantes después, el delantero asiático punteó el balón y el jugador de las Chivas detuvo el balón sobre la línea con una mano.