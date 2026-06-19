Así queda el grupo de México, tras el partido vs Corea del Sur y el Sudáfrica vs Chequia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección Mexicana se impuso a Corea del Sur 1-0 en el Estadio de Guadalajara y eso le valió para mantenerse como líder del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El gol del triunfo para México fue conseguido por Luis Romo y con ello el combinado azteca sumó otros tres puntos más y garantizó su lugar en la ronda de dieciseisavos.

Con la derrota, Corea del Sur deberá vencer a Sudáfrica si quiere garantizar su participación en las rondas de eliminación directa. En caso de perder contra Sudáfrica, se quedaría solo con tres puntos y correría el riesgo de quedar fuera si Chequia se impone al combinado nacional en la última jornada.

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Sudáfrica empató de último minuto contra Chequia y aún mantiene viva su esperanza de pasar a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros lugares de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Los europeos se adelantaron al 6’con un gol de Michal Sadilek y todo apuntaba que saldrían del Estadio de Atlanta con tres puntos. Sin embargo, Pavel Sulc cometió un penal al 81’ y dos minutos después el marcador se igualó gracias a un buen cobro de Teboho Mokoena.

Debido al criterio de desempate por diferencia de goles, el cuadro dirigido por Hugo Broos se encuentra en el fondo del Grupo A. Además, el criterio del Fair Play no les favorece en caso empate al final de la primera fase porque sumaron dos expulsiones contra México y dos amonestaciones contra Chequia.

Así queda el grupo de México luego de vencer a Corea del Sur

Grupo A PJ G E P GF GC DG PTS Irán 2 2 0 0 3 0 3 3 Nueva Zelanda 2 1 0 1 2 2 0 3 Chequia 2 0 1 1 2 3 -1 1 Sudáfrica 2 0 1 1 1 3 -2 1

La última jornada en el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ será decisiva. La Selección Mexicana acabará su participación con el duelo ante Chequia en el Estadio Ciudad de México. Por su parte, Sudáfrica enfrentará a Corea del Sur en el Estadio Monterrey. Ambos duelos comenzarán a las 7:00 p.m. para que los resultados se den de manera simultánea.