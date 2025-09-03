ÚLTIMA HORA: Anuncian precios de los boletos más baratos para el Mundial 2026 en México

La FIFA dio a conocer que a 10 meses de que arranque el Mundial del 2026, tiene listas las fases para la compra de boletos para el magno evento a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá, revelando también el precio del boleto más barato, hasta el más caro para la anhelada Final.

La FIFA explicó este miércoles que el proceso comenzará del 10 de septiembre al 19 de septiembre en una especie de preventa, solo para los clientes que manejan una entidad bancaria que patrocina a FIFA. Ese proceso es un registro y potocolo de preventa.

Otras dos fases vendrán para los interesados, la segunda en la que los aspirantes recibirán un correo y deberán seguir ciertas instrucciones, lo cual sucederá del 27 al 31 de octubre. La tercera fase que ocurrirá en la primera o segunda semana de diciembre, determinará el proceso de selección de partidos a adquirir, pues ya se conocerá la agenda y calendario del Mundial.

Habrá también boletos disponibles, de esos accesos que no tuvieron alta demanda o de los cuales no se pudo concretar el proceso de venta por capacidad económica o porque el interesado abandonó el proceso.

FIFA anuncia el precio más bajo de los boletos para el Mundial del 2026

De acuerdo a FIFA, el boleto más económico para el Mundial del 2026 dentro de la Fase de Grupos, comenzará en 60 dólares, lo cual equivale al tipo de cambio de este 3 de septiembre, a mil 123 pesos, aunque este precio puede variar de acuerdo al partido, estadio y día del mismo.

1,123 pesos no parece ser una cifra tan alta, por lo que esto motivará a que los aspirantes saturen las plataformas y la demanda crezca en la búsqueda de los tickets.

¿Cuánto costará el boleto más caro para asistir al Mundial de la FIFA?

FIFA dio a conocer también cuál será el precio más alto para un boleto que corresponderá al de la Final de la Copa del Mundo del 2026, lo cual estará en 6,730 dólares, lo que equivale a 125,926.30 pesos mexicanos.

La agenda del Mundial 2026 con las fechas más importantes