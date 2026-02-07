ÚLTIMA HORA: Se lesiona figura de Chivas y podría PERDERSE el Clásico Nacional vs América

Malas noticias para Chivas. A pesar de mantener el paso perfecto en el Torneo Clausura 2026 tras la victoria ante Mazatlán en la Jornada 5, la victoria del 'Rebaño Sagrado' en el Estadio El Encanto no fue del todo dulce.

Manteniendo el liderato de la competencia con cinco triunfos consecutivos, el equipo dirigido por Gabriel Milito tuvo una sensible baja durante el duelo en La Perla del Pacífico.

Sobre la recta final del partido de Mazatlán vs Chivas, el cuadro rojiblanco tuvo que quedarse con un jugador menos luego de que Luis Romo se lesionara en el tiempo agregado, motivo que enciende las alarmas en el 'Rebaño Sagrado' de cara al Clásico Nacional de la Fecha 6 frente al Club América, encuentro que se va a disputar el 14 de febrero en el Estadio Akron.

A falta de un comunicado oficial por parte del Club Deportivo Guadalajara, la lesión de Luis Romo no pinta que sea para estar listo en una semana, pues el mediocampistas de 30 años de edad no pudo regresar al partido.

