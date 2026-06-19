Luis Romo se viste de héroe tras polémicas declaraciones que hizo a TV Azteca previo a partido México vs Corea del Sur

Luis Romo es hoy el héroe de la Selección Mexicana al marcar el gol que le dio la victoria sobre su similar de Corea del Sur este jueves 18 de junio en la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM; sin embargo, horas antes era señalado por sus declaraciones a Azteca Deportes que no cayeron bien en algunos aficionados.

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Los comentarios de Luis Romo antes del partido que lo pusieron en el ojo del huracán

Luis Romo estuvo en el ojo del huracán horas antes del partido entre las Selecciones de México y Corea del Sur luego de unas declaraciones ofrecidas a Azteca Deportes en donde buscaba evitar la presión de la victoria en el Estadio Guadalajara.

“No (no sienten presión) no es que nos de igual, pero no estamos con que 'tenemos que ganar'. Tenemos que vivir el partido bien, tenemos que mejorar nuestro desempeño y hacer un gran partido, claro que queremos la victoria, pero tampoco nos tenemos que obligar o presionarnos a nosotros mismos a ganar, ganar. Tenemos que ir paso a paso y afrontar el partido de la mejor manera”, dijo Romo un día antes del partido en exclusiva para Azteca Deportes.

“A eso nos estamos comprometiendo, a hacer grandes partidos, a buscar siempre ganar y estar preparados por si no pasa en algún momento, porque también el golpe que nos podría dar si no ganamos, podría ser fuerte, pero este equipo debe tener mucha estabilidad”, agregó.

La alineación de Romo como titular este jueves ante Corea del Sur fue duramente criticada en redes sociales, pero finalmente el jugador mexicano logró callar las voces en su contra, marcar el gol de la victoria y ser elegido como el mejor jugador del partido.

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