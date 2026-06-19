Kim Seung-gyu: portero de Corea del Sur se PERDIÓ nacimiento de su hija previo a gol de Luis Romo en Mundial 2026

El portero Kim Seung-gyu ha vivido un día para el olvido luego de un error grosero que le costó la derrota a la Selección de Corea de Sur en su segundo partido de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante México este jueves 18 de junio al soltar la pelota para que Luis Romo pudiera empujar el esférico al fondo de las redes, pero posiblemente el fallo haya estado relacionado con una situación familiar.

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Portero de Corea del Sur se perdió el nacimiento de su hija por el partido contra México

Kim Seung-gyu se encuentra en México para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 y tuvo que perderse en nacimiento de su primera hija para cumplir con el sueño de atajar en una justa mundialista.

Así lo reveló el propio guardameta quien reveló que en estos días nació su primera hija y que tuvo que decidir entre dejar a su familia o continuar con su sueño de disputar una Copa Mundial de la FIFA, decantándose por su carrera como profesional.

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Y es que el Mundial 2026 tiene un sabor especial para Seung.gyu, a quien las lesiones le han afectado durante los últimos años sufriendo un par de lesiones graves en la rodilla que incluso lo llevar a pensar en el retiro.

Junto con Heung Min Son, el guardameta es uno de los poco coreanos en disputar cuatro Copas Mundiales y a pesar del error de este día mantienen vivas sus aspiraciones de calificar a la siguiente ronda de la justa mundialista.

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