Los lujos de Neymar en el Santos Brasil que han sido criticados por su bajo nivel

A sus 33 años, Neymar se ha consagrado como uno de los futbolistas más exitosos de la historia de Brasil y del mundo. Sin embargo, el delantero del Santos F. C no está viviendo el mejor presente, ya que su equipo está al borde del descenso de la categoría.

Este 2025 no comenzó de buena manera para 'Ney', ya que al volver a su Brasil natal para incorporarse al plantel alvinegro, se difundieron ciertos lujos y situaciones polémicas que protagonizó al acudir a los entrenamientos. En ese entonces, las críticas le llovieron al exdelantero del Barcelona.

Los lujos de Neymar en el Santos Brasil que fueron criticados y su bajo nivel en el rendimiento deportivo

A comienzos de este 2025, el exjugador del Paris Saint-Germain retornó al fútbol brasileño para incorporarse a las filas del Santos. Pero lo que pudo ser un gran recibimiento, terminó siendo opacado por algunas conductas de futbolista.

Llegaba a los entrenamientos en helicóptero privado y se compró 3 mansiones en el Morro Santa Terezinha con vistas a la playa y Vila Belmiro. Estas propiedades fueron valuadas en 5 millones de dólares. Estas adquisiciones tuvieron su motivo en encontrar cercanía con el centro de entrenamiento.

Supuestamente, con estos lujos no iba necesitar más llegar por la vía aérea, ya que arribar en helicóptero le valió críticas y cuestionamientos de ambientalistas por la emisión de gases contaminantes. A esta polémica se le sumó su bajo nivel de rendimiento.

El bajo nivel de rendimiento de Neymar en Santos de Brasil

'Ney' no ha tenido un buen desempeño en lo que va de 2025. Antes de llegar al Santos, el goleador había pasado aproximadamente 500 días recuperándose de lesiones. La más grave fue una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda. La misma ocurrió en octubre de 2023 durante un partido de eliminatorias entre Uruguay y Brasil.

Después de 11 años y medio en el extranjero, Neymar volvió al fútbol brasileño. Pero no pudo continuar con su mística y magia futbolística para salvar a su equipo del descenso. Por lo menos así se ve el panorama desalentador para los liderados por Juan Pablo Vojvoda. Por este motivo, quien es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, está lidiando con comentarios severos.