No la pasa bien en Sudamérica: la excusa de Neymar por su fracaso en Santos

Neymar no está en su mejor momento, prueba de ello, el errar dos tiros de gol en el encuentro que empató Santos 1-1 ante Atlético Mineiro. El ex de Barcelona no la pasa bien en Sudamérica, pues recientemente no fue convocado a la Selección de Brasil por una gran razón y este fin de semana fracasó con su club al no poder anotar. Tras su fracaso, Ney culpó el terreno de juego.

El medallista olímpico con Brasil publicó en sus historias de Instagram una de sus fallas ante Atlético Mineiro y culpó a la cancha rival por ser de pasto sintético, hecho que lo llevó a lesionarse en el minuto 1. El delantero dejó escapar 2 jugadas claras de gol, por lo que su equipo, con el que regresó y debutó a principios de este año tras 12 años de ausencia , se tuvo que conformar con el empate en un partido de suma importancia.

Neymar Jr Neymar culpó al césped sintético de la cancha rival tras fallar 2 oportunidades manifiestas de gol y torcerse el tobillo

Las fallas de Neymar que lo llevaron a culpar al terreno de juego

Neymar tuvo dos jugadas manifiestas de gol que, de acertarlas, pudo cambiar el destino del partido. El delantero, arrancando el duelo, se torció el tobillo izquierdo, por lo que tuvo que jugar el partido con la molestia.

El brasileño tuvo la oportunidad de abrir el marcador en el minuto 34, cuando recibió un pase que no pudo ejecutar, ya que el balón le botó antes de disparar. Esta falla lo orilló a echarle la culpa a la cancha de Atlético Mineiro.

Neymar, posteriormente, también tuvo otra gran oportunidad al recibir el balón dentro del área, pero su disparo fue sin potencia y a las manos del arquero. El encuentro finalizó 1-1 y con la molestia del ex de Barcelona que lo orilló a excusarse en redes sociales.

🚨 El duro mensaje de Neymar luego de una nueva derrota del Santos, esta vez ante Atlético Mineiro, apuntando contra el campo de juego:



🔥 "COMPROBADO, SINTÉTICO ES UNA MI*RDA”. pic.twitter.com/Nctq8N1H07 — Samuel Vargas (@SVargasOK) September 15, 2025

¿Qué tan grave es la lesión de tobillo de Neymar?

Neymar se torció el tobillo en el minuto 1 en el duelo de Santos ante Atlético Mineiro. El hecho no terminó a mayores, pues el capitán del equipo disputó 81 minutos del partido, hasta que salió de cambio por su compañero Robinho Junior, Por lo anterior, se descarta una posible lesión del exjugador del PSG.

😳🇧🇷 El INCREÍBLE GOL que ERRÓ NEYMAR en el ÁREA para el SANTOS frente a ATLÉTICO MINEIRO.pic.twitter.com/jfiwiujA5D — DAT (@DeportesAlTacok) September 14, 2025

Cabe destacar que Neymar no tuvo un gran partido, pues la plataforma Sofascore le dio de calificación 6.7 por sus dos fallas claras ante el arquero.