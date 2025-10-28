deportes
Nota

¡PÉSIMAS NOTICIAS! Luka Dončić se perderá parte de la temporada de la NBA

La súper estrella de Los Angeles Lakers Luka Dončić estará de baja durante una semana aproximadamente por un esguince en un dedo de la mano izquierda

Luka Doncic
REUTERS
Herminio Fernández
Otros Deportes
Luka Dončić estará fuera de las canchas al menos una semana tras sufrir un esguince en un dedo de la mano izquierda y una contusión en la parte inferior de la pierna izquierda, informó el equipo y fuentes cercanas a la franquicia. El jugador será reevaluado en aproximadamente siete días para decidir si necesita más tiempo de recuperación.

Las molestias se originaron en el último encuentro ante Minnesota, partido en el que Dončić jugó pese al golpe y firmó una actuación estelar antes de que los dolores se hicieran sentir con mayor intensidad. Su ausencia se producirá en una serie de encuentros importantes: se perderá al menos los próximos compromisos ante Sacramento, Portland, Minnesota y Memphis, según el calendario y los reportes oficiales.

Gran Premio de México 2025: Checo Pérez, el Gran Ausente en una F1ESTA Histórica

La baja de Dončić llega en un momento en el que el esloveno había comenzado la temporada de forma brillante, con actuaciones de alto calibre que colocaron la carga ofensiva del equipo sobre sus manos. Su productividad reciente había sido clave para los Lakers, por lo que ahora el cuerpo técnico deberá ajustar rotaciones y responsabilidades para no perder ritmo en la fase inicial del curso.

¿Qué dijo J.J. Redick sobre la lesión de Luka Dončić?

El entrenador J.J. Redick reconoció la importancia de la ausencia y subrayó la necesidad de que el grupo compense la pérdida de creación de juego: “Perder a un jugador que genera ventaja en cada posesión es lo más difícil; tenemos que ser conscientes del personal y jugar con ritmo”, declaró el técnico en rueda de prensa. En lo inmediato, nombres como Austin Reaves, Marcus Smart y otros complementos del banquillo tendrán mayor protagonismo para cubrir el vacío ofensivo y en la dirección del equipo.

¿Cuál fue el pronóstico oficial de la lesión de Luka Dončić?

El pronóstico oficial es prudente, una semana mínima de reposo, seguimiento médico y rehabilitación, con la esperanza del club de que no sea necesario ampliar la recuperación. Los Lakers esperan que la pausa sirva para que Dončić recupere funcionalidad plena en la mano y la pierna, y así regresar sin riesgos a la competencia.

