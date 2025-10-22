OFICIAL: El nuevo súper contrato de Kevin Durant con los Houston Rockets

Kevin Durant acordó una extensión con los Houston Rockets por dos años y 90 millones de dólares, según múltiples reportes y el anuncio del equipo. El acuerdo que incluye una opción de jugador para la temporada 2027-28 fue confirmado por fuentes cercanas a la negociación y por medios deportivos que cubrieron la noticia en las últimas horas.

¿Cuánto dinero “perdonó” Kevin Durant a los Houston Rockets?

La extensión llega después de que Durant fuera parte de un canje masivo este verano que lo llevó desde los Phoenix Suns hasta Houston. Al aceptar el nuevo contrato, la superestrella decidió ceder aproximadamente 30 millones de dólares respecto al máximo salarial al que tenía derecho, una decisión que, según los informes, busca dar mayor flexibilidad económica a la franquicia para sostener y reforzar la plantilla.

A nivel deportivo, Durant entra a la nueva etapa con la intención de asentarse en la organización texana. Con una carrera que lo coloca entre los máximos anotadores y multiplataformas del baloncesto moderno, su llegada a Houston ya había reconfigurado las expectativas para la temporada; la extensión refuerza la idea de que Durant ve en los Rockets un proyecto en el que desea permanecer al menos por las próximas campañas.

¿Qué significa para Houston el gesto de Kevin Durant en su nuevo contrato?

Para los Rockets, el gesto del veterano supone una apuesta importante: además de mantener a una estrella de primer nivel, el recorte salarial relativo permite manejar el tope y la estructura de sueldos para conservar talento joven y, potencialmente, hacer movimientos en el mercado. Entrenador y directiva han resaltado públicamente la ambición de competir de inmediato y construir un equipo equilibrado alrededor de Durant y las piezas jóvenes del roster.

La extensión de Kevin Durant por dos años y 90 millones no sólo asegura la continuidad de una figura histórica en Houston, sino que también señala un compromiso mutuo: Durant renuncia a parte de sus ingresos máximos para favorecer la viabilidad deportiva y financiera del proyecto de los Rockets, que ahora deben transformar ese capital humano y salarial en resultados sobre la duela.

