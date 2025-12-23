¡PROBLEMAS! Luka Dončić deja a Los Lakers para los próximos juegos

Luka Dončić sufrió una lesión en la noche que Los Lakers visitaron a los Clippers, el base fue sustituido al descanso después de mostrarse reservado por molestias en la pierna izquierda y no volvió a la duela en la derrota por 103-88. La salida del campo de Dončić, que llegó a Los Lakers tras el traspaso desde Dallas, fue uno de los hechos más destacados del encuentro y alteró el plan competitivo del equipo en un partido disputado en Inglewood.

¿Cuánto tiempo podría estar de baja Luka Doncic tras su lesión con los Lakers?

El parte médico provisional del club determinó que Dončić padece una contusión en la pierna izquierda (left leg contusion) y fue catalogado como baja para el resto del partido; la franquicia anunció que se le practicarán pruebas complementarias en los próximos días para precisar la gravedad y el tiempo de recuperación. Diversos medios especializados informaron que el jugador fue visto cojeando en el segundo cuarto y que el cuerpo técnico decidió ser prudente y no arriesgar su concurso.

El entrenador JJ Redick confirmó tras el choque que había visto a Dončić con molestias y que, por el momento, no ofrecía un pronóstico cerrado sobre la duración de la ausencia; las declaraciones del staff subrayan la cautela hasta contar con los resultados de las pruebas médicas. La comunicación oficial evita fijar plazos y sitúa la evolución clínica como determinante antes de valorar la reincorporación a los entrenamientos.

¿Qué tendrán que hacer Los Lakers sin Doncic?

La baja de Dončić adquiere relevancia deportiva inmediata, el esloveno lidera la liga en anotación con promedios destacados esta campaña, alrededor de 35.2 puntos por partido y es el eje ofensivo y creativo del equipo; su ausencia, aunque temporal, obliga al cuerpo técnico a redistribuir responsabilidades en ataque y defensa para afrontar el tramo próximo del calendario. Además, la franquicia valora el impacto físico de las cargas de juego en el contexto de una plantilla que ha sufrido otras bajas recientes.

