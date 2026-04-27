Alarma mundial: Una leyenda del futbol es operada de urgencia y peligra su presencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Luka Modrić, el eterno capitán y figura del conjunto del AC Milan, ha sufrido una doble fractura del pómulo izquierdo tras un violento choque durante el empate sin goles frente a la Juventus y preocupa su presencia a Croacia para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Lluvia de goles en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX

El incidente ocurrió en el minuto 80, cuando el mediocampista de 40 años disputó un balón aéreo con Manuel Locatelli. El impacto fue seco y directo. Aunque el croata intentó permanecer en el campo, el dolor y la inflamación inmediata obligaron a su sustitución. Tras los exámenes de urgencia, el parte médico oficial del club confirmó la gravedad: una fractura compleja y multifragmentaria del hueso cigomático.

Luka Modric: Cirugía exitosa y adiós a la Serie A

La respuesta del club fue inmediata. Este lunes 27 de abril, Modric fue sometido a una intervención quirúrgica en la Clínica La Madonnina de Milán. La operación, dirigida por el equipo del Dr. Luca Autelitano, fue calificada como "completamente exitosa".

Sin embargo, las noticias en el plano doméstico son desalentadoras: Modric se perderá el resto de la temporada con el AC Milan. Con solo cuatro jornadas por disputar en la Serie A, el mediocampista no podrá ayudar a su equipo en el cierre del campeonato, donde los milanistas luchan por asegurar puestos de Champions League.

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La carrera contra el tiempo: Copa Mundial de la FIFA 2026™

La gran incógnita que ahora rodea al "Cruyff de los Balcanes" es su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que inicia en menos de dos meses. Croacia debutará el 17 de junio ante Inglaterra en el Estadio de Texas, y la presencia de su líder es vital para las aspiraciones balcánicas.

El panorama de recuperación:

Tiempo estimado: Se prevé un periodo de baja de entre 6 y 8 semanas .

Se prevé un periodo de baja de entre . Protección: Es casi seguro que, de llegar al torneo, Modrić deba jugar con una máscara protectora de fibra de carbono.

Es casi seguro que, de llegar al torneo, Modrić deba jugar con una de fibra de carbono. Optimismo médico: El hecho de que la cirugía fuera inmediata y exitosa da una ligera ventaja en los tiempos de consolidación ósea.

La directiva del Milan cerró su comunicado con un mensaje de aliento: "El Club desea a Luka una pronta recuperación con la mirada puesta en la Copa del Mundo".

