Estas son las posiciones que Cruz Azul debería reforzar en el mercado de invierno, según la IA

Cruz Azul está teniendo un mercado de fichajes silencioso, ya que Agustín Palavecino ha sido el único futbolista anunciado oficialmente como refuerzo por la institución cementera. Si bien es cierto que Nicolás Larcamón cuenta con una de las plantillas más completas de la Liga BBVA MX, aún hay ciertos sectores que podrían tener una mejora y, en este contexto, la inteligencia artificial de ChatGPT recomendó qué posiciones debería reforzar el cuadro de La Noria.

Los cuatro sectores del campo de juego que Cruz Azul debería reforzar

Teniendo en cuenta el perfil de jugador que busca Larcamón, la IA elaboró un análisis de las posiciones que más urge reforzar y nombres concretos, realistas y con encaje táctico. Primordialmente, ChatGPT considera que Cruz Azul debe contratar un delantero centro de garantías, principalmente tras la salida de Ángel Sepúlveda a Chivas. Según su criterio, Miguel Ángel Borja es la opción adecuada, aunque su firma se enfrió en los últimos días .

Miguel Borja fue recomendado por la IA para Cruz Azul|Crédito: @riverplate

En segundo lugar, la herramienta de Open AI comentó que el lateral izquierdo es otro sector endeble dentro de La Máquina. Si bien es cierto que cuenta con Omar Campos, cree que falta profundidad en la banda zurda para alternar en un sistema que exige explosión ofensiva desde los carriles. En este contexto, ChatGPT puso sobre la mesa el nombre de Álvaro Angulo, futbolista colombiano que hoy defiende la camiseta de Pumas UNAM.

TE PUEDE INTERESAR:



Otra posición que Cruz Azul debería reforzar según la IA es la del extremo o segundo delantero. ChatGPT remarca que el equipo de Larcamón tiene creatividad en el mediocampo, pero le falta duelo 1-vs-1 y profundidad por fuera. En esta ocasión, nombró a dos jugadores como opciones viables: Edwuin Cetré (Estudiantes de La Plata) y José ‘Plátano’ Alvarado (Club León).

Edwuin Cetré encajaría perfecto en Cruz Azul, según la IA|Crédito: @EdelpOficial / X

Finalmente, la inteligencia artificial recomendó a Cruz Azul mejorar su zaga central, aunque siendo el puesto menos urgente a reforzar. ChatGPT menciona que La Máquina tiene centrales correctos, pero la consistencia defensiva y la salida desde atrás siguen siendo áreas de mejora. El nombre que acercó la IA es el de Alan Montes, defensor que hoy juega para los Rayos de Necaxa.

El mercado de fichajes de Cruz Azul hasta ahora

Palavecino fue el primer jugador en llegar a La Noria en este mercado invernal, e incluso ya marcó su primer gol oficial. Sin embargo, no hay muchas negociaciones en pie en estos momentos. La firma de Borja sigue pendiente hasta que Cruz Azul libere un cupo de jugador extranjero, mientras que Hirving Lozano, una de las posibilidades, se cayó por temas económicos y de estructura salarial.