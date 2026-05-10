¡De luto! Muere el papá de entrenador previo al Barcelona vs Real Madrid

Una noticia ha sacudido las entrañas del vestuario blaugrana. El conjunto del Barcelona confirmó el fallecimiento del padre de su entrenador, Hansi Flick, apenas unas horas antes de que el equipo se mida al Real Madrid en un Clásico que podría ser histórico para las vitrinas del club.

Tatuador de Gignac revela cómo convenció al francés de tatuarse y explica su celebración

El mensaje del Barcelona sobre el fallecimiento del padre Hansi Flick

A través de un comunicado oficial en sus canales digitales, la institución expresó su dolor: "El FC Barcelona y toda la familia blaugrana queremos enviar nuestro más sentido pésame a Hansi Flick tras el fallecimiento de su padre. Compartimos su dolor y nuestros pensamientos están con usted y su familia en estos momentos difíciles".

La tragedia golpea en el momento de mayor tensión deportiva de la temporada. El Barcelona llega al Camp Nou con la oportunidad de coronarse campeón de LaLiga 2025-2026 de manera matemática. Tras una campaña dominante bajo la gestión del estratega alemán, al conjunto catalán le basta con obtener un solo punto ante su acérrimo rival para asegurar el trofeo.

Lo que debía ser una jornada de euforia total se ha transformado en un escenario de respeto y apoyo incondicional hacia Flick. El técnico, conocido por su carácter templado y su cercanía con el grupo, ha recibido muestras de afecto de toda la plantilla, que ahora tiene una motivación adicional: brindar el título a la memoria del padre de su guía.

FC Barcelona and the entire blaugrana family wish to send all our love to Hansi Flick after the passing of his father. We share in your sorrow and our thoughts are with you and your family during this difficult time.



Der FC Barcelona und die ganze blaugrana Familie möchten Hansi… pic.twitter.com/uBFPTMyQCl — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 10, 2026

TE PUEDE INTERESAR:



Real Madrid manda mensaje por el fallecimiento de Hansi Flick

El equipo del Real Madrid a través de sus redes sociales mandó un mensaje de apoyo al técnico alemán poco antes de un duelo que podría definir rl campeonato español.

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de Hansi Flick, entrenador del F. C. Barcelona.

El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz”, escribió en su mensaje.

