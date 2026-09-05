Alan Mozo deja un recado para quienes dudan de su fichaje con Cruz Azul

Alan Mozo comienza una nueva etapa en su carrera y sabe que deberá ganarse a la afición de Cruz Azul dentro de la cancha.

Después de convertirse oficialmente en refuerzo de La Máquina para el Apertura 2026, el lateral mexicano habló sobre el desafío que representa su llegada a La Noria y pidió un voto de confianza a los seguidores cementeros.

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Mozo llega a los 29 años y después de atravesar una etapa complicada marcada por la lesión de peroné y tobillo que sufrió durante su paso por Pachuca. Ahora asegura encontrarse en un momento diferente de su carrera y completamente concentrado en aprovechar su oportunidad con Cruz Azul.

“Tengo 29 años, estoy en una etapa muy madura de mi vida enfocadísimo en venir aquí y hacer historia, que la afición confíe en mí”, aseguró el futbolista.

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Alan Mozo quiere ganarse a la afición de Cruz Azul

Su contratación generó diferentes opiniones entre los seguidores cementeros, pero Mozo tendrá inmediatamente la oportunidad de responder sobre el terreno de juego.

El lateral ya entrena al parejo del grupo y podría ser considerado para el encuentro frente a Santos Laguna de la Jornada 7 del Apertura 2026.

Su llegada también responde a una necesidad concreta dentro de la plantilla: Cruz Azul necesitaba una alternativa natural para ocupar la lateral o carril derecho, posición en la que Mozo buscará competir por un lugar dentro del once titular.

Además, su futuro dependerá en buena medida de lo que consiga durante esta temporada. Y es que Mozo llegó mdiante un préstamo con opción de compra, por lo que su rendimiento durante los próximos meses podría determinar si La Máquina decide mantenerlo definitivamente en La Noria.

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Alan Mozo ya piensa en hacer historia con Cruz Azul

El lateral no solamente habló de recuperar su mejor versión. Desde sus primeros días dejó clara la magnitud de sus objetivos con el equipo.

Durante su llegada a La Noria ya había sorprendido a algunos aficionados con otra frase: “Vamos por el bicampeonato”.

Por ahhora fue todavía más personal. A sus 29 años y después de defender anteriormente a Pumas, Chivas y Pachuca, Mozo considera que llega a Cruz Azul en una etapa de mayor madurez y con una oportunidad importante para relanzar su carrera.