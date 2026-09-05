OFICIAL: El América vs Xolos de la Jornada 7 del Apertura 2026 sí se jugará este fin de semana

En acciones de la categoría Sub-21 de la Liga BBVA MX, el Club América se enfrentará a los Xolos de Tijuana en la Jornada 7 del Apertura 2026.

El partido está programado para dar inicio este sábado 5 de septiembre a las 9:00 am (hora del centro de México) desde las instalaciones de Coapa en la Cancha 2.

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América Sub-21 llega a este compromiso tras empatar 1-1 ante Puebla la jornada pasada. El récord de los dirigidos por Rodrigo Méndez en este Apertura 2026 es de dos victorias, tres empates y una derrota, sumando nueve puntos que los colocan en la séptima posición de la tabla general.

El panorama es diferente para Xolos, que vive uno de sus mejores torneos en las categorías inferiores y se mantiene invicto. El cuadro fronterizo ocupa el segundo lugar general con 14 unidades, producto de cuatro victorias y dos empates.

Se espera un gran partido de futbol en donde Tijuana buscará asaltar el liderato del torneo, mientras que las Águilas del América intentarán seguir sumando para afianzarse dentro de los primeros 8 lugares de la competición.

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¿Cuándo se juega el América vs Xolos del Apertura 2026?

Dado que el calendario de la categoría Sub-21 se juega en formato espejo con el máximo circuito, cabe recordar que el equipo de Primera División no verá acción este fin de semana en liga debido a su participación en el Final Four de la Leagues Cup 2026.

El partido estelar, originalmente programado para este sábado 5 de septiembre, se reprogramó y se jugará el próximo miércoles 9 de septiembre a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

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