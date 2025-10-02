¡Mal y de malas! Memo Ochoa sigue recibiendo pésimas noticias en el AEL Limassol de Chipre y ahora queda expuesto

Memo Ochoa la sigue pasando mal en su nuevo equipo, el AEL Limassol de Chipre. El mexicano llegó con la ilusión de mantenerse activo de cara al Mundial 2026, y todo puede cambiar. La directiva decidió despedir al entrenador Paolo Tramezzani , y ahora el arquero queda expuesto a que el nuevo timonel, Hugo Martins, no lo considere en la alineación.

Memo Ochoa va por su sexto Mundial, al igual que varias estrellas del futbol. El canterano del América tiene la ilusión de volver a defender los colores de la Selección Nacional, y ahora en su país. Lo malo para el guardameta es que los resultados en Chipre no lo están acompañando, y el portugués Hugo Martins llegaría con algunos cambios en la plantilla.

AEL Limassol FC Memo Ochoa ya entrenó bajo las órdenes de su nuevo entrenador, al cual buscará llenarle el ojo para mantener la titularidad

Desde que llegó a Chipre, Memo Ochoa ha disputado dos encuentros. Ante el Omonia Nicosia y el Akritas Chlor ya suma un par de derrotas, pero la primera fue una brutal humillación, pues en su debut le hicieron cinco dianas. En dos juegos ya acumula siete tantos.

¿Quién es Hugo Martins, el nuevo DT de Memo Ochoa?

Hugo Martins es un entrenador portugués de 47 años de edad. Ha dirigido a equipos como el Ethnikos, Omon Aradippou, Black Bulls, PO Xylotymbou, Belenenses y algunos más de su país y de Chipre. Tiene un gran conocimiento en la Cyprus League. Su formación preferida es la de 4-2-3-1, por lo que es un DT muy ofensivo.

“La dirección del AEL, en lugar de elegir el camino fácil y contratar a un entrenador sin coste económico, optó conscientemente por la opción más exigente, pero esencial, invirtiendo en la adquisición del Sr. Martins de su antiguo equipo, ya que es un entrenador prometedor, un excelente experto tanto en el fútbol chipriota como en nuestro equipo”, se puede leer en el boletín de bienvenida a su DT.