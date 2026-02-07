¡MALAS NOTICIAS! Real Madrid pierde a uno de sus delanteros por lesión

El Real Madrid sigue con malas noticias y ahora tienen a otro lesionado en un tramo decisivo de la temporada. El atacante brasileño Rodrygo Goes ha sido diagnosticado con una lesión en el isquiotibial de su pierna derecha, que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego entre 10 y 14 días, según confirmó el club.

El futbolista, no tuvo muchos minutos con Xabi Alonso, pero ahora ha tenido mucha más actividad en el esquema de Álvaro Arbeloa, por lo que se perderá al menos tres partidos clave, que son los duelos por la liga ante el Valencia y frente a la Real Sociedad y, lo más preocupante, el playoff de Champions League ante el Benfica, cuya ida se jugará el 17 de febrero en Portugal.

Parte médico de Rodrygo. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 6, 2026

Rodrygo Goes se perderá 2 semanas

Rodrygo ya iba a estar ausente en el primer partido de la serie por sanción debido a la acumulación de tarjetas, pero ahora su baja se extiende por motivos físicos. La tendinosis, es una inflamación crónica del tendón, que requiere de un manejo cuidadoso para evitar complicaciones a largo plazo. El comunicado médico indica que el jugador queda "pendiente de evolución", sin un plazo fijo de retorno, lo cual enciende las alarmas dentro de la afición merengue.

Para el cuadro madridista que se mantiene en la lucha por el título de liga a tan solo un punto del Barcelona, la ausencia del extremo sudamericano que ha anotado 71 goles y repartido 56 asistencias en 296 partidos, supone un contratiempo que Arbeloa tendrá que resolver en momento del año que puede definir lo que resta de la campaña.

