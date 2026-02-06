Obed Vargas irá contra el MÁS GRANDE de España en la Copa del Rey

Obed Vargas no tuvo tiempo para acomodarse. Apenas dio sus primeros pasos con el Atlético de Madrid y el destino ya le puso enfrente una de las pruebas más exigentes del futbol europeo: el Barcelona, en semifinales de la Copa del Rey. Un escenario de alto voltaje donde los focos, la presión y la historia pesan, pero también donde nacen los nombres que marcan época.

El mediocampista mexicano debutó oficialmente con el conjunto colchonero en la contundente victoria 5-0 sobre el Real Betis en cuartos de final. Fueron 11 minutos que bastaron para dejar buenas sensaciones en Diego Simeone, quien valora como pocos la personalidad, el orden táctico y la intensidad. Ingredientes que Vargas conoce bien.

Para el joven nacido en Estados Unidos y con raíces mexicanas, el cruce ante el Barcelona representa algo más que una eliminatoria: es la validación de un camino que apenas comienza.

¿Qué significa para Obed Vargas enfrentar al Barcelona tan pronto con el Atlético?

El duelo ante el Barcelona llega en un momento clave. Vargas todavía está en proceso de adaptación al futbol español, pero la Copa del Rey suele ser terreno fértil para que Simeone pruebe piezas jóvenes en contextos de máxima exigencia.

No es menor el antecedente: Atlético y Barcelona ya se vieron las caras en semifinales la temporada pasada, en una serie electrizante. La ida terminó 4-4 en Montjuic y la vuelta se resolvió con un triunfo azulgrana 1-0 en el Metropolitano. Ese recuerdo añade tensión y hambre de revancha en el lado rojiblanco.

Para Vargas, entrar en una serie de este calibre significa competir al más alto nivel, medir su temple y demostrar que su fichaje no fue una apuesta a futuro, sino una inversión con impacto inmediato.

Obed Vargas cumplió su sueño. pic.twitter.com/rrwyolX7VZ — Atlético de Madrid (@Atleti) February 6, 2026

Fechas, horarios y el escenario perfecto para un salto de jerarquía del Atlético de Madrid

Las semifinales de la Copa del Rey se disputarán a doble partido, siendo la única ronda del torneo con este formato. El Atlético de Madrid recibirá primero al Barcelona y cerrará la eliminatoria como visitante, en una serie que promete intensidad total.

Atlético de Madrid vs Barcelona

Ida: Jueves 12 de febrero | 14:00 ET | 13:00 CT | 11:00 PT | Riyadh Air Metropolitano

Vuelta: Martes 3 de marzo | 14:00 ET | 13:00 CT | 11:00 PT | Camp Nou

En la otra semifinal, Athletic Club y Real Sociedad completan el cuadro.

Más allá del resultado, esta serie puede marcar un antes y un después para Obed Vargas. Enfrentar al Barcelona, con la camiseta del Atlético y bajo la mirada del Cholo, no es solo un reto: es una oportunidad de oro para consolidarse y empezar a escribir su propia historia en Europa.