Malik Willis es presentado como nuevo QB de Dolphins

Luego de varios días de mucha incertidumbre, los Miami Dolphins han reforzado su ofensiva con la llegada del mariscal de campo Malik Willis, quien llega proveniente de los Green Bay Packers para la próxima temporada.

Todo parece indicar que su momento en la NFL ha llegado para Malik Willis, quien desde su llegada a la liga no ha tenido la oportunidad de ser titular. Recordemos que, fue la tercera selección de Tennessee, las cosas parecían que iban a cambiar con su llegada a Green Bay en 2024.

Ahora con su contratación con Miami Dolphins, parece que Malik Willis va a tener la oportunidad que había estado esperando en las últimas temporadas, pues todo parece indicar que va a ser el titular del equipo.

Programa completo: Ritual NFL El Resumen | Semana 12

¿Cómo es el contrato de Malik Willis con Miami Dolphins?

De acuerdo con los datos revelados por el periodista de NFL Network, Ian Rapoport, el contrato de Malik Willis con Miami Dolphins es por tres años y un monto total de 67.5 millones de dólares, de los cuales 45 millones son garantizados.

La llegada de Malik Willis, responde a la necesidad del equipo del sur de la Florida de reforzar la posición, por su parte el joven de 26 años se mostró muy comprometido en su presentación, afirmando que va a trabajar todos los días.

Hay muchas razones excelentes para estar aquí. Quiero decir, esas dos son las más importantes en mi opinión, en cuanto a lo que veo que esta organización y este equipo pueden llegar a ser. No puedo ver el futuro, pero lo único que sé es que van a trabajar todos y cada uno de los días. Y sea cual sea el rol, sea cual sea la misión, sea lo que sea, me trajeron como una pieza del rompecabezas. Estoy agradecido y honrado de ser parte de eso

Todo esto se suma a la renovación que está viviendo el equipo, donde tienen el objetivo de volver a ser un equipo ganador, pues no han conseguido un título de la AFC desde el 2008.

