¿Mañana hay partidos del Mundial 2026? Lo que dice el calendario sobre el martes 14 de julio

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa ahora en su etapa final con tan solo cuatro partidos por disputarse. Tras varias semanas de juegos continuos, la espera por el próximo día de partido ha comenzado.

Luego de los cuartos de final del Mundial 2026, los cuatro mejores del mundo están definidos, donde Argentina defenderá su corona ante potencias mundiales como Inglaterra, Francia y España.

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Inglaterra avanzó tras vencer a Noruega en Miami con una actuación fenomenal de Jude Bellingham. Francia venció de manera contundente a Marruecos, Argentina sufrió en tiempo extra contra Suiza y España, en el Estadio de Los Ángeles, sentenció la serie contra Bélgica.

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¿Cuándo se juegan las semifinales del Mundial 2026?

Con los cuatro mejores del mundo definidos, las llaves se disputarán de la siguiente manera:



Partido 101: España vs. Francia se medirá en el Estadio de Dallas el día 14 de julio a las 13:00 horas (hora del centro de México).



se medirá en el Estadio de Dallas el día (hora del centro de México). Partido 102: La segunda semifinal traerá el recuerdo del histórico Mundial de 1986, donde nació la leyenda de Diego Armando Maradona. Ahora, 40 años después y en el Estadio de Atlanta, el partido se jugará el día 15 de julio en punto de las 13:00 horas (hora del centro de México). En este encuentro, la Argentina comandada por Leo Messi buscará llegar a su segunda final consecutiva de la Copa Mundial de la FIFA 2026 frente a Harry Kane y Jude Bellingham, quienes buscarán regresar a Inglaterra a lo más alto del Olimpo internacional.

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¿Dónde ver en vivo y gratis las semifinales del Mundial 2026?

Ambos partidos de eliminación directa podrás disfrutarlos totalmente en vivo y gratis por la señal de TV Azteca, con las mejores voces de México durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.



Francia vs. España: 14 de julio a las 13:00 horas (hora del centro de México) – Canal 7 , sitio web y app oficial de Azteca Deportes.

14 de julio a las 13:00 horas (hora del centro de México) – , sitio web y app oficial de Azteca Deportes. Argentina vs. Inglaterra: 15 de julio a las 13:00 horas (hora del centro de México) – Canal 7, sitio web y app oficial de Azteca Deportes.

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