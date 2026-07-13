¿Hoy hay juegos del Mundial 2026? Lo que dice el calendario sobre el lunes 13 de julio de 2026

Sabemos que ya estás ansioso por ver las semifinales y lo entendemos, nadie quiere perderse esta etapa final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, sin embargo, debemos aclarar que HOY 13 de julio la FIFA no tiene programado ningún partido de Semifinales.

Los cuartos de final definieron a los cuatro mejores equipos del torneo tras una serie de encuentros intensos. Francia superó a Marruecos con un marcador de 2-0, mostrando solidez defensiva y contundencia. España, por su parte, logró avanzar tras vencer 2-1 a Bélgica en Los Ángeles en un partido muy disputado. En Miami, Inglaterra concretó una remontada frente a Noruega, cerrando el marcador 2-1. Finalmente, Argentina se impuso 3-1 ante Suiza, aprovechando el desgaste físico del rival durante los tiempos extra para asegurar su lugar en la siguiente ronda.

Duelos de semifinal

El torneo entra en su fase definitiva con cuatro selecciones buscando el pase a la gran final. El primer encuentro es Francia contra España, programado para este martes 14 de julio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Dallas. Ambos equipos destacan por su capacidad técnica y una ejecución táctica precisa. El control de la zona de creación será fundamental para definir el ritmo del partido.

El miércoles 15 de julio, Inglaterra se enfrenta a Argentina a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Atlanta. Este compromiso reúne a dos de los sistemas defensivos y ofensivos más estructurados del certamen. Se espera un planteamiento conservador en los primeros minutos, donde el aprovechamiento de los errores rivales y las jugadas a balón parado podrían romper la paridad.

Los cuatro equipos llegan con sus planteles completos y listos para ejecutar sus estrategias. Solo los más eficaces lograrán mantener el equilibrio necesario para avanzar hacia el título.

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