CONFIRMADO: Los juegos de julio que disputarán las Chivas de Guadalajara

Comienza un nuevo torneo para las Chivas Rayadas del Guadalajara que buscarán de una vez por todas terminar con su sequía de títulos y levantar el trofeo del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX que comenzará el próximo fin de semana.

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Calendario del julio de las Chivas

Luego de una breve pretemporada, las Chivas tendrán tres compromisos oficiales para el mes de julio del 2026, todos ellos correspondientes al Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

El Rebaño Sagrado arrancará su aventura en el torneo Apertura 2026 el próximo sábado 18 de julio cuando reciban en la cancha del Estadio Akron de Guadalajara al Toluca en compromiso de la Jornada 1 de la Liga BBVA MX.

El Guadalajara repetirá como local para la Jornada 2 cuando reciban a los Bravos de Juárez el sábado 25 de julio y para la Fecha 3 tendrán que salir de casa para visitar a la Franja del Puebla en la cancha del Estadio Cuauhtémoc en el último día del mes.

Las Chivas, de la mano de Gabriel Milito, buscarán repetir el arranque que tuvieron en el pasado torneo cuando hilaron seis victorias consecutivas; sin embargo, la ausencia de seleccionados nacionales para la Liguilla les pasó factura y fueron eliminados en las Semifinales.

Esta vez no habrá ausencia de seleccionados en la ronda final del campeonato, por lo que buscarán una revancha y con plantel completo alcanzar la Final del Apertura 2026 y ganar décimo tercera estrella de la Liga BBVA MX.

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