¿Adiós a la MLS? Lionel Messi podría fichar por un gigante del futbol europeo

Lionel Messi podría volver al futbol europeo, luego de que el Liverpool mostrara su interés en presentar una oferta al Inter Miami para hacerse de los servicios del delantero argentino a través de un préstamo.

Liverpool busca préstamo de Lionel Messi

El Liverpool estaría analizando la posibilidad de fichar a Lionel Messi a través de un préstamo a corto plazo, antes de que empiece la pretemporada de la Major League Soccer (MLS) a mediados de febrero.

El club inglés buscaría que Messi se una al equipo mientras el Inter Miami se prepara para arrancar su temporada 2026 de la MLS, lo que además ayudaría al argentino a mantenerse en ritmo con miras al inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que arrancará en junio próximo.

De acuerdo con medios españoles, el préstamo de Messi al Liverpool se haría por los próximos seis meses e incluiría los partidos de los Reds tanto de la Premier League como de la FA Cup e incluso la UEFA Champions League, lo que marcaría el regreso del argentino a las competiciones europeas.

Los obstáculos que enfrentaría el Liverpool en su objetivo de fichar a Messi

La incorporación de Messi al Liverpool podría beneficiar tanto al jugador como al club inglés, pero también pondría en jaque el proyecto del Inter Miami que realizado con base en la imagen y presencia del jugador argentino.

La salida de Messi del Inter Miami afectaría considerablemente su futuro en la MLS, como ya se ha visto anteriormente, además de que estaría arriesgando a su figura a una posible lesión y desgaste que le afectarían para el cierre de la temporada 2026 de la liga de Estados Unidos.

Otro aspecto a destacar es que Messi nunca ha jugado en una liga de alta competencia como lo es la Premier League y a sus 38 años su entorno busca protegerlo para evitar su desgaste con miras en futuras temporadas.

