Manchester City vs AEK: La Hora para ver EN VIVO la Jornada 3 de la Champions League

La tercera jornada de la UEFA Champions League llegó en el calendario y por eso es necesario tener toda la información de este Manchester City vs AEK. El máximo nivel europeo de clubes aparece este martes a las 13:00 horas (tiempo de la CDMX) en la cancha del Etihad Stadium. Por eso, entérate de dónde y cómo ver EN VIVO este enfrentamiento de la fase de la liga de la Copa de Europa.

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¿Qué esperar del Manchester City vs AEK en Champions League?

En medio de una total incertidumbre y amenaza de que el club descenderá (según lo reportado por los medios ingleses), el equipo sigue en la competencia de su presente temporada. Por ello, los ciudadanos van por su segundo triunfo del torneo, pues cayeron contundentemente contra el PSG la semana pasada. Ante eso, urge defender su campo con un triunfo ante los griegos.

Mientras tanto, los de Grecia saben que la misión es casi imposible. Doblegar a uno de los titanes de la liga más poderosa del planeta luce como algo sin razón de ser… pero irán a buscar el milagro. Llegan tras caer ante el Shakhtar en Europa y con un inicio no tan ideal en la liga doméstica, por lo que la esperanza se encuentra en hacer el mejor partido de su temporada.

¿Dónde ver el Manchester City vs AEK en la Champions League?

El máximo nivel del balompié europeo ha tenido dos cadenas de transmisión en México en los años recientes: FOX ONE y HBO MAX. Ambas son servicios de streaming y cuentan con un canal en la TV de paga, donde se pasan los encuentros de las 10:45 y de las 13:00 horas. Y para esta específica situación, el Manchester City vs AEK se verá a través de la señal de FOX.

Probables alineaciones Manchester City vs AEK