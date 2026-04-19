Modo Bestia: El Manchester City enciende la lucha por el título de la Premier League

¡La Premier League tiene vida! El Manchester City venció 2-1 al Arsenal en la Jornada 33, un resultado que sacude la tabla general y deja el trofeo a tiro de piedra para el conjunto de Pep Guardiola que se coloca a solo 3 puntos de los Gunners y con un partido pendiente.

¿Cómo cayeron los goles del partido?

El encuentro cumplió con las expectativas desde el comienzo. Al minuto 16, el Etihad Stadium estalló gracias a una genialidad de Rayan Cherki. El joven talento francés realizó una acción individual sensacional, eludiendo marcas antes de sacar un latigazo preciso a la esquina inferior izquierda. David Raya se estiró cuán largo es, pero el 1-0 ya estaba en el marcador.

Sin embargo, la alegría local fue efímera. Apenas dos minutos después, al 18', el Arsenal encontró el empate de la forma más inesperada. Kai Havertz aprovechó una pifia monumental del guardameta del City, quien no logró controlar un balón de rutina, permitiendo que el remate "afortunado" del alemán terminara en el centro de las redes para el 1-1.

Tras el descanso, el Manchester ajustó piezas y encerró al líder. La recompensa llegó al minuto 65 a través de su hombre récord: Erling Haaland. El noruego demostró por qué es el delantero más letal del planeta al rematar de primera intención dentro del área, batiendo a Raya con un disparo pegado al poste izquierdo que sentenció el 2-1 definitivo.

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¿Cuáles son los partidos restantes del Arsenal y Manchester City?

La moneda está en el aire, pero el impulso anímico favorece totalmente al City. El cierre de temporada será de infarto para ambos contendientes:

Manchester City: Sus próximos retos en Premier League serán ante el Burnley, Everton, Bournemouth (visitante) y Brentford, Aston Villa , además de recuperar su partido pendiente contra el Crystal Palace ( local ) .

Sus próximos retos en serán ante el (visitante) y , además de recuperar su partido pendiente contra el local . Arsenal: El equipo de Mikel Arteta enfrentará al Newcastle, Fulham, Burnley en casa, y visitará al West Ham y Crystal Palace.

Pep Guardiola ha vuelto a demostrar que su equipo sabe jugar bajo presión máxima. El Arsenal sigue líder con 70 puntos, pero con el City acechando con 67 y un juego más por disputar, el destino de la Premier League parece teñirse nuevamente de color celeste.

