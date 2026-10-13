Manchester City vs PSG: La Hora para ver EN VIVO la Jornada 2 de la Champions League

Pese a que hay enfrentamientos de alto impacto en esta segunda jornada de la UEFA Champions League, este Manchester City vs PSG es el más mediático de todos. Ante eso, a continuación encontrarás la mejor información para ver EN VIVO este duelo a disputarse en el Etihad Stadium. La partida iniciará a las 13:00 horas en el tiempo del centro de México y sin más… he aquí la previa.

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¿Qué esperar del Manchester City vs PSG de la Fecha 2 de la Champions League?

En medio del escándalo del Fair Play Financiero, el equipo ha iniciado con seis partidos ganados en la Premier League. Mientras que en el arranque de esta UCL también sacaron un gran resultado al meterse en campo del Porto para ganarlo 0-2. Y ahora, el nuevo formato exige un duelo digno de final en plena segunda fecha. Por ello, este duelo se percibe como imperdible.

Por su parte, fiel al estilo de Luis Enrique en temporadas pasadas, el PSG está tardando un poco en tomar el ritmo de gigante. Es raro verles en el sexto lugar de la Ligue 1, aunque a solo 3 unidades del líder que en estos momentos es el Mónaco. Sin embargo, el Slovan Bratislava se llevó seis goles de los parisinos en la primera fecha europea, pero esta visita será una exigencia mayúscula para este club que es el bicampeón de Europa.

¿Dónde ver el Manchester City vs PSG en la Champions League?

En México hay dos cadenas que han tenido los derechos de la Liga de Campeones de Europa en los años recientes. Estas opciones para ver EN VIVO son FOX ONE y HBO MAX, que también tienen canales de televisión en formato de paga. Y este encuentro específico se observará en HBO… y parece que en exclusiva de la plataforma streaming.

Probables alineaciones Manchester City vs PSG