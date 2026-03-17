Manchester City vs Real Madrid: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de los octavos de final de vuelta de la Champions League, marcador online

Manchester City y Real Madrid se preparan para un choque de alto voltaje en la UEFA Champions League, un partido que promete emociones fuertes y que podría definir el rumbo de ambos clubes en la temporada. Los Cityzens llegan con la presión de revertir la desventaja tras el 3-0 sufrido en la ida, conscientes de que necesitan una actuación prácticamente perfecta en el Etihad Stadium para mantener vivas sus aspiraciones. Pep Guardiola sabe que su equipo debe mostrar contundencia ofensiva y máxima concentración defensiva, ya que cualquier error podría ser letal.

Por su parte, el Real Madrid afronta el compromiso con la tranquilidad que le otorga la ventaja obtenida en el Santiago Bernabéu. Los dirigidos por Álvaro Arbeloa confían en su experiencia en estas instancias y en la capacidad de sus figuras para manejar la presión en territorio inglés. Sin embargo, el equipo blanco no puede relajarse: sus recientes tropiezos en Inglaterra recuerdan que el City es capaz de complicar a cualquiera en casa.

Pronóstico del Manchester City vs Real Madrid hoy martes 17 de marzo 2026

El pronóstico para el Manchester City vs Real Madrid de este martes 17 de marzo de 2026 apunta a un partido dominado por los blancos, que llegan con ventaja de 3-0 en la ida y con altas probabilidades de avanzar. El City, aunque fuerte en casa, necesita una remontada histórica que las casas de apuestas consideran poco probable

Horario y dónde seguir en vivo el Real Madrid visita al Manchester City

14:00 horas

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