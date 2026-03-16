Partidos de la Jornada 12 del Clausura 2026 que transmitirá TV Azteca Deportes
TV Azteca Deportes transmitirá en el tradicional Viernes Butanero el encuentro entre Mazatlán vs Cruz Azul, programado para el 20 de marzo en el Estadio El Encanto
TV Azteca Deportes transmitirá en el tradicional Viernes Butanero el encuentro entre Mazatlán vs Cruz Azul, programado para el 20 de marzo a las 21:00 horas en el Estadio El Encanto correspondiente a la Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX con la mejor narración y análisis del futbol mexicano.
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Mazatlán, obligado a reaccionar
El equipo sinaloense vive un torneo complicado y necesita sumar de manera urgente para escapar de los últimos lugares de la tabla (Lugar 16 de la tabla con 10 puntos). La localía y el respaldo de su afición serán claves para intentar frenar a un rival que llega con mayor solidez. Mazatlán sabe que este partido, transmitido en horario estelar, es una oportunidad para mostrar carácter y recuperar confianza en su proyecto.
Cruz Azul quiere seguir en la cima de la tabla
Cruz Azul, por su parte, atraviesa un buen momento y hasta la Jornada 11 se ubica en el primer lugar de la tabla sumando 26 unidades. La Máquina busca mantenerse en la zona de clasificación directa a la liguilla en la cima. Con un plantel que combina experiencia y juventud, Cruz Azul intentará imponer su estilo ofensivo y aprovechar las debilidades defensivas de Mazatlán. El equipo capitalino sabe que cada punto es vital en la recta final del torneo, y un triunfo en tierra sinaloense lo consolidaría como candidato serio al título.
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¿Dónde ver el encuentro Mazatlán vs Cruz Azul?
El duelo entre Mazatlán y Cruz Azul lo podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes a partir de las 20:50 horas tiempo del centro de México con el análisis y narración de Christina Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero y David Medrano.