ÚLTIMA HORA: Manchester United destituye a su director técnico; ¿Quién tomará su lugar?

El Manchester United ha decidido empezar el año con un cambio radical y anunció este lunes 5 de enero la salida de su director técnico Rubén Amorim, luego de los resultados recientes obtenidos en la Premier League.

Manchester United destituye a Rubén Amorim

La destitución de Amorim llega después del empate del United 1-1 ante el Leeds United de este fin de semana en compromiso de la Jornada 20 que dejaron al equipo en la sexta posición de la tabla.

El entrenador portugués llegó al equipo en noviembre del 2024 y solo pudo llevar al Manchester United a la Final de la Europa Leagur 2025 que terminó perdiendo ante el Tottenham.

Darren Fletcher, quien se desempeñaba como entrenador del equipo Sub-18 de los Red Devils, tomará el cargo de director técnico de manera interina para enfrentar a Burnley en la próxima jornada.

"Al club le gustaría agradecer a Ruben por su contribución y le desea lo mejor en el futuro", compartió el club a través de un breve comunicado.

En sus 13 meses al frente del equipo, Amorim dirigió un total de 63 partidos, de los cuales ganó 25, empató 15 y perdió 23 sin conquistar ningún título; sin embargo, en su primer semestre terminó en el puesto 15 de la temporada 2024-25 de la Premier League, una de las peores posiciones en su historia reciente.

